¡¿Qué onda perdida?! Anselmi manda emotivo mensaje a Cruz Azul tras el título

El Cruz Azul vivió un Clausura 2026 lleno de altibajos, con cambios en el banquillo y momentos de incertidumbre que pusieron a prueba la fortaleza del plantel celeste. En la Final ante Pumas, en un Estadio Universitario hostil, el equipo remontó un marcador adverso en un duelo que se tornaba complicado.

Todo cambió en el tiempo agregado, cuando Rodolfo Rotondi, señalado durante gran parte del torneo y convertido en uno de los más criticados por la afición, se erigió como el gran héroe. Con un remate de media vuelta en el minuto 90+4, 'Rodo' silenció a la cancha rival y le dio a Cruz Azul su décima estrella en la Liga MX.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

Anselmi felicita a Cruz Azul tras el título

Tras el dramático desenlace y el gol salvador de Rodo, Martín Anselmi, ex director técnico de la institución, no se quedó callado y envió un mensaje de felicitación al equipo a través de sus redes sociales.

Así atenúa que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades CAMPEONES. Los quiero mucho”, escribió.

Anselmi colocó una imagen de Rotondi llorando tras la eliminación de Cruz Azul ante América, junto con la del alza del título, dando a entender que Rodo se reivindicó en la institución.

¿La afición celeste quiere de vuelta a Anselmi?

A pesar de que Martín Anselmi salió de la institución de manera polémica, utilizando una cláusula de rescisión para emigrar al futbol europeo, un sector importante de los aficionados celestes aún le guarda cariño y reconoce su aporte durante su etapa en La Noria.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

Muchos seguidores destacan el estilo de juego que implantó, la identidad que recuperó el equipo y los buenos resultados que consiguió antes de su partida. En redes sociales, no han faltado los mensajes pidiendo su regreso en algún futuro, considerando que dejó una huella positiva más allá de las formas de su salida.

¿Qué hace Anselmi actualmente?

Tras su paso por Porto, donde no tuvo los resultados esperados, Martín Anselmi recaló en Botafogo de Brasil a finales de 2025. Sin embargo, su ciclo allí fue breve y terminó en marzo de 2026 tras una serie de malos resultados y eliminación en Copa Libertadores.

Actualmente se encuentra sin equipo, analizando propuestas y manteniéndose activo en redes sociales compartiendo reflexiones sobre su carrera.