Cristiano Ronaldo no jugará la reinauguración del estadio Azteca

La reinauguración del estadio Azteca acaba de perder a su principal figura. Cristiano Ronaldo no jugará el partido ante México, luego de quedar fuera de la convocatoria de la selección de Portugal para la Fecha FIFA de marzo, en la última ventana de partidos internacionales antes del inicio de la Copa del Mundo.

El técnico Roberto Martínez presentó este viernes 20 de marzo la lista oficial y en ella no aparece el nombre de CR7, quien también se perderá el amistoso ante Estados Unidos. La decisión responde a la lesión de tobillo que sufrió el delantero el pasado 28 de febrero en un partido con el Al Nassr frente al Al Feiha.

En un inicio, se pensaba que se trataba de un problema menor, pero los estudios médicos revelaron que necesitaría entre 3 y 4 semanas de recuperación, un plazo que prácticamente lo dejaba sin margen para llegar al duelo del 28 de marzo en el Azteca. A partir de ese momento, su presencia comenzó a ponerse en duda hasta que finalmente quedó descartado.

El portugués no ha jugado los últimos dos partidos de la Saudi Pro League, mientras que la planeación de su regreso también se vio afectada por la reprogramación de la Champions asiática debido al conflicto en Irán, lo que terminó por inclinar la balanza hacia la precaución.

Antes de la lesión, Cristiano Ronaldo vivía un gran momento con el Al Nassr, con 22 goles y 4 asistencias en 26 partidos, manteniendo prácticamente un promedio de un gol por juego y acercándose a la histórica marca de los 1000 goles como profesional. Su equipo, además, es líder en la Liga de Arabia Saudita, con 3 puntos de ventaja sobre el Al-Hilal, y se encuentra en los cuartos de final de la Champions de Asia, donde enfrentará al Al Wasl.

Aunque el partido entre México y Portugal mantiene su peso como uno de los más atractivos de la Fecha FIFA, la ausencia del portugués cambia por completo el foco del evento en el Azteca. Por ahora, no se sabe si Cristiano Ronaldo, pese a no estar en la convocatoria, podría viajar con el equipo únicamente para formar parte del acto protocolario de la reinauguración, una posibilidad que aún no ha sido confirmada.