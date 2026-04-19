Ben Shelton consuma su revancha personal y conquista el torneo de Múnich

Ben Shelton aprovechó su oportunidad de cobrar revancha al conquistar el torneo ATP 500 de Múnich un año después de haber caído en la final de 2025. El estadunidense no dejó margen para dudas o sorpresas al vencer al italiano Flavio Cobolli con parciales de 6-2 y 7-5 para mostrarse en buen momento camino a Roland Garros.

Cobolli llegó a la pista como el favorito sentimental de los aficionados luego de que en la sesión del sábado rompió en llanto tras vencer al alemán Alexander Zverev. El motivo de su emoción era que horas antes había fallecido un joven de 13 años de su academia, quien era un amigo cercano.

Shelton, actual número seis del mundo, volvió a la final en el certamen, en la que en la edición de 2025 perdió ante Alexander Zverev, en un duelo en el que fue superado con facilidad. Ahora fue una narrativa completamente diferente para conquistar el quinto título de su trayectoria y el segundo de la temporada luego de su consagración hace unas semanas en Dallas.

Ya en la final, Shelton impuso condiciones desde el inicio. En el primer set, rompió los dos primeros turnos de servicio de su rival, estableciendo una ventaja que marcó el ritmo del encuentro. Aunque Cobolli mostró resistencia al salvar ocho bolas de set —seis de ellas con su saque—, terminó cediendo ante la presión constante del estadounidense, que cerró la manga 6-2.

El segundo set presentó un escenario mucho más equilibrado. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, en un intercambio de golpes donde la tensión fue en aumento. Sin embargo, un momento clave definió el desenlace: una doble falta de Cobolli en el peor instante posible permitió a Shelton conseguir el quiebre decisivo.

Con sangre fría, el estadounidense no dejó escapar la oportunidad y selló la victoria tras una hora y 31 minutos de juego.

Este título en Múnich amplía el palmarés de Shelton y lo posiciona como un contendiente serio en los grandes torneos del calendario, en los que espera hacer sombra al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, quienes se han alzado como los dominadores del circuito desde hace un par de años.