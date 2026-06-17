Cristiano no fue a México, pero México cruzó la frontera para verlo en Houston jugar su último Mundial

Hay heridas futboleras que no se cierran con el tiempo; se curan viajando cientos de kilómetros.

Los mexicanos que este miércoles llenaron las tribunas no llegaron a Houston únicamente por la fiebre del Mundial 2026. Llegaron empujados por una deuda pendiente, una de esas promesas que el futbol deja inconclusas y que obligan al aficionado a perseguir la historia donde quiera que aparezca.

La cuenta comenzó en marzo, cuando el Estadio Ciudad de México abrió sus puertas para su reinauguración con un amistoso ante Portugal. La noche estaba diseñada para un protagonista: Cristiano Ronaldo. El escenario estaba listo, la expectativa era enorme y miles llegaron con la ilusión de ver al ídolo mundial.

Pero el Bicho nunca llegó. El astro portugués dejó vacío el lugar que todos esperaban verlo ocupar y con ello nació una frustración colectiva. El aficionado que había comprado una entrada para mirar de cerca al mito se quedó con una sensación extraña, como si el futbol le hubiera prometido un momento irrepetible y después se lo hubiera arrebatado.

“Yo compré mi boleto para verlo en México. Era una oportunidad que uno espera una vida y al final Cristiano no jugó. Me quedó esa sensación de que faltaba algo. Cuando vi que venía a Houston hice cuentas terminé gastando casi 60 mil pesos entre viaje y entrada. Es mucho dinero, pero ¿cuántas veces más vamos a tener la posibilidad de estar cerca de Cristiano en un Mundial?”, contó Juan Gutiérrez, aficionado que viajó desde Tijuana.

Por eso Houston se convirtió en la revancha. En las gradas apareció una escena difícil de explicar con una pequeña colonia mexicana abrazando una causa portuguesa en la presentación lusitana del Mundial 2026 frente a República del Congo. El orgullo tricolor sigue intacto, pero frente a sus ojos está uno de los últimos capítulos de una leyenda.

Las tradicionales máscaras mexicanas se vieron en la tribuna de Houston (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) AFP

La imagen más llamativa fue la de un aficionado con una bandera que convirtió a Cristiano en una figura religiosa: túnica verde, aureola y el mensaje “St. Ronaldo”. Alrededor, otros seguidores mezclaron símbolos mexicanos con la camiseta portuguesa: pelucas tricolores, máscaras de luchador y banderas que combinaban dos pasiones en una misma tribuna.

Es la generación que creció viendo goles imposibles, celebraciones icónicas y una carrera que parece no querer terminar.

Mis hijos crecieron viendo los goles de Cristiano y quería que algún día pudieran decir: ‘yo vi a CR7 en un Mundial’. El partido en México no salió como esperábamos, pero Houston era la segunda oportunidad, relató Mariano López, aficionado que viajó desde la Ciudad de México.

Cada movimiento de Cristiano durante el calentamiento provocó una reacción inmediata. No era un partido cualquiera para quienes llegaron hasta Texas. Era una especie de despedida anticipada, una oportunidad para decir presente antes de que el tiempo alcance al futbolista que dominó una era.

Venimos muchos paisanos con la misma idea. México siempre va primero, pero hoy estamos viendo a una leyenda. Queremos que Cristiano tenga otro gran momento”, contó Carlos García.

La camiseta cambia. La bandera cambia. La nacionalidad de la selección cambia. Pero hay futbolistas que trascienden eso.

Cristiano Ronaldo durante la celebración del primer gol de Portugal frente al Congo. AFP

Cristiano Ronaldo no estuvo aquella noche que México esperaba. Meses después, en Houston, miles de mexicanos cruzaron una frontera y otros tantos que residen en esta ciudad del sur de Houston para encontrarlo y demostrar que algunas historias no terminan cuando un avión no llega.