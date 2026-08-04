Cumplió y se fue; los campeones Knicks ven partir a una valiosa pieza

Los Knicks de Nueva York perderán a una pieza importante fuera de la cancha. Gersson Rosas dejó su cargo después de cuatro temporadas en la organización y apenas unas semanas después de colaborar en la construcción del equipo que conquistó el título de la NBA. El ahora ex vicepresidente senior de operaciones de baloncesto anunció su salida con una publicación en redes sociales acompañada del mensaje: "Misión cumplida. Por el siguiente capítulo".

De acuerdo con diversos reportes, Rosas, nacido en Bogotá, Colombia, puso fin a una etapa que comenzó en 2022 con los Knicks. Con el paso de las temporadas fue ganando relevancia dentro de la estructura encabezada por Leon Rose y William "Worldwide Wes" Wesley, hasta convertirse en una pieza importante de la oficina que construyó al equipo campeón de la NBA.

De Bogotá al campeón de la NBA

Aunque Leon Rose y Wesley encabezaban las principales decisiones deportivas de la franquicia, Gersson Rosas fue adquiriendo mayor peso dentro de la organización hasta ser promovido a vicepresidente senior. Desde ese cargo participó en la conformación del plantel que devolvió a los Knicks a la cima de la liga.

Antes de llegar a Nueva York, Rosas desarrolló una larga carrera como ejecutivo en la NBA. Trabajó con los Rockets de Houston y más tarde dirigió las operaciones de baloncesto de los Timberwolves de Minnesota, experiencia que terminó por abrirle las puertas de una de las franquicias más importantes de la liga.

La despedida del directivo fue breve, pero significativa. En una fotografía publicada en Instagram apareció acompañado por Leon Rose y Wesley, además de escribir la frase: "Misión cumplida. Por el siguiente capítulo", palabras que reflejan la satisfacción por cerrar un ciclo con el campeonato conseguido.

Se va después de cumplir el objetivo

Hasta el momento, los Knicks no han informado quién ocupará el puesto vacante ni explicaron los motivos de la salida de Rosas. La organización ahora deberá concentrarse en defender el título mientras mantiene la estabilidad de una estructura que finalmente logró construir un equipo campeón.

La salida del ejecutivo colombiano llama la atención porque se produce justo después del mayor éxito reciente de la franquicia. En lugar de despedirse tras una reestructuración o un fracaso deportivo, Rosas deja Nueva York en la cima, después de colaborar en la construcción del equipo que levantó el trofeo Larry O'Brien.