¿Cuánto cuestan los boletos y dónde ver gratis el América vs San Diego FC en la Leagues Cup?

El Club América está listo para arrancar su camino en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto contra el San Diego FC. Por primera vez desde la creación del torneo en 2019, México abrirá sus puertas como sede oficial en tres inmuebles:

Estadio Banorte (CDMX)

Estadio Nemesio Diez (Toluca)

Estadio Universitario (Monterrey)

Gracias a esta modalidad, la afición azulcrema podrá respaldar a su equipo jugando como local en casa.

Precios y dónde comprar boletos

La venta de entradas ya está disponible a través del portal oficial de Fanki. Los costos van desde los $228 hasta los $1,708 pesos.

Lista completa de precios por zona:

600, 500 y 400 (Norte y Sur): $227.84

600 y 500 (Lateral): $284.80

400 (Lateral) y 300 (Preferente): $455.68

300 (Cabecera) y 100 (Sur): $626.56

100 (Plus): $797.44

300 (Lateral B/A) y 100 (Lateral): $911.36

Palcos Club: $1,708.80

Horario y dónde ver EN VIVO

Asimismo, el partido podrá ser disfrutado totalmente en vivo y gratis en Imagen Televisión en el canal 3.1 de televisión abierta.

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Banorte (CDMX)

Transmisión TV: Imagen Televisión (Canal 3.1 - Televisión abierta)

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto de Coapa afronta este compromiso con el ánimo en alto luego de firmar una sólida victoria de 3-0 frente a Santos Laguna en la Liga MX. Por su parte, la escuadra estadounidense del San Diego FC aterriza en suelo mexicano tras rescatar un empate 1-1 ante el Minnesota United FC en la MLS.