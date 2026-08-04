¿Cuánto cuestan los boletos y dónde ver gratis el América vs San Diego FC en la Leagues Cup?
Las Águilas abren su camino en la Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC con boletos desde $228 pesos; entérate de los horarios y la transmisión en TV abierta.
El Club América está listo para arrancar su camino en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto contra el San Diego FC. Por primera vez desde la creación del torneo en 2019, México abrirá sus puertas como sede oficial en tres inmuebles:
- Estadio Banorte (CDMX)
- Estadio Nemesio Diez (Toluca)
- Estadio Universitario (Monterrey)
Gracias a esta modalidad, la afición azulcrema podrá respaldar a su equipo jugando como local en casa.
Precios y dónde comprar boletos
La venta de entradas ya está disponible a través del portal oficial de Fanki. Los costos van desde los $228 hasta los $1,708 pesos.
Lista completa de precios por zona:
- 600, 500 y 400 (Norte y Sur): $227.84
- 600 y 500 (Lateral): $284.80
- 400 (Lateral) y 300 (Preferente): $455.68
- 300 (Cabecera) y 100 (Sur): $626.56
- 100 (Plus): $797.44
- 300 (Lateral B/A) y 100 (Lateral): $911.36
- Palcos Club: $1,708.80
Horario y dónde ver EN VIVO
Asimismo, el partido podrá ser disfrutado totalmente en vivo y gratis en Imagen Televisión en el canal 3.1 de televisión abierta.
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Banorte (CDMX)
- Transmisión TV: Imagen Televisión (Canal 3.1 - Televisión abierta)
¿Cómo llegan los equipos?
El conjunto de Coapa afronta este compromiso con el ánimo en alto luego de firmar una sólida victoria de 3-0 frente a Santos Laguna en la Liga MX. Por su parte, la escuadra estadounidense del San Diego FC aterriza en suelo mexicano tras rescatar un empate 1-1 ante el Minnesota United FC en la MLS.