Mundial 2026 rompe récord de asistencia y desafía las dudas por los boletos caros

La discusión sobre los precios de los boletos había acompañado al Mundial 2026 desde antes de que rodara el balón. Críticas por costos elevados, aficionados cuestionando la accesibilidad del torneo y hasta imágenes de algunas tribunas con huecos encendieron las dudas sobre si la nueva Copa del Mundo lograría llenar sus enormes escenarios.

La respuesta llegó desde las gradas el martes.

El 16 de junio quedó marcado como una fecha histórica con 281 mil 223 aficionados cruzaron los torniquetes de los estadios mundialistas, una cifra que estableció un nuevo récord de asistencia para un sólo día en la historia del torneo, de acuerdo con cifras dadas a conocer por FIFA.

Argentina fue acompañado por miles de aficionados desde el sur del continente. AFP

¿Qué marca superó el Mundial 2026?

La marca superó los 277 mil 070 espectadores registrados el 28 de junio de 1994, durante el Mundial de Estados Unidos, cuando también se disputaron cuatro partidos en una jornada.

Esta vez, los protagonistas de la cifra fueron los duelos Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania, que juntos llevaron a miles de seguidores a las gradas.

El dato tiene un contexto especial ya el Mundial 2026 está utilizando varios de los grandes estadios de la NFL, recintos diseñados para albergar multitudes superiores a las de los estadios tradicionales de futbol. La capacidad de estos gigantes estadounidenses se ha convertido en uno de los factores que está empujando las cifras de asistencia a niveles nunca antes vistos.

Después de seis días de competencia, la FIFA reporta un millón 309 mil 652 aficionados acumulados, con un promedio de 65 mil 483 personas por partido. La tendencia coloca a esta edición con posibilidades de superar la cifra histórica del Mundial de 1994, que terminó con más de 3.5 millones de espectadores y mantiene el récord absoluto de asistencia acumulada.

La imagen del torneo, sin embargo, no ha sido completamente uniforme. Algunos encuentros, como el Corea del Sur vs Chequia en Jalisco, mostraron sectores vacíos en las tribunas y alimentaron las críticas sobre el costo de las entradas. Pero conforme avanzan las jornadas, los grandes partidos y la capacidad de los estadios han cambiado la fotografía general.

Gianni Infantino celebró la cifra histórica y aseguró que el 16 de junio de 2026 quedará registrado como un día especial para la Copa del Mundo.

Hoy se han dado cita 281 mil 223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!”, señaló el presidente de FIFA.

El Mundial que comenzó rodeado de preguntas sobre sus precios ahora empieza a responder con números: las gradas están hablando.