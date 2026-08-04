Chivas en Leagues Cup 2026: Historial, resultados y debut ante LAFC

El Rebaño Sagrado llegó a Los Ángeles listo para abrir su participación en la Leagues Cup 2026. Bajo las órdenes de Gabriel Milito, el equipo viajó con la ilusión de empezar con el pie derecho.

La afición rojiblanca, numerosa en California, se espera que llene gran parte del BMO Stadium y acompañe a los jugadores en este primer compromiso. El objetivo es claro: sumar de a tres y dejar atrás los tropiezos de ediciones anteriores.

La convocatoria de Chivas para la Leagues Cup MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a Chivas en la Leagues Cup?

Desde la creación del torneo en 2019 y su expansión oficial a partir de 2023, Chivas ha tenido una participación irregular marcada por eliminaciones tempranas.

En 2022 cayó ante LA Galaxy (0-2) y FC Cincinnati (1-3). Ya en la etapa competitiva, el debut oficial de 2023 fue decepcionante: derrota 3-1 ante Cincinnati y 1-0 frente a Sporting Kansas City, sin sumar puntos.

En 2024 el panorama mejoró apenas un poco en el tiempo regular. Empató 1-1 con San José Earthquakes y 2-2 con LA Galaxy, pero en ambos casos perdió la tanda de penales (4-3 y 5-4, respectivamente). De nuevo se quedó sin avanzar y sin conocer la victoria en 90 minutos.

El año 2025 marcó un punto de inflexión. Con Gabriel Milito al frente, el Guadalajara logró su primer triunfo en tiempo reglamentario de la historia del certamen al vencer 2-1 a FC Cincinnati.

Además empató 2-2 con Charlotte FC (ganó 4-2 en penales) y cayó 0-1 ante New York Red Bulls. Sumó cinco puntos y terminó sexto entre los equipos de Liga MX, aunque nuevamente quedó eliminado en la fase inicial.

A pesar de contar con una gran base de aficionados en Estados Unidos, los traslados, el ritmo de la MLS a mitad de temporada y la falta de contundencia han pesado.

Chivas sigue buscando su primer avance a Cuartos de Final y demostrar que puede competir al nivel de los mejores de ambas ligas.

Partidos de Chivas en la Leagues Cup 2026

LAFC vs Chivas

Estadio: BMO Stadium (Los Ángeles, California)

Día: miércoles 5 de agosto

Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Chivas vs FC Dallas

Estadio: PayPal Park (San José, California)

Estadio: PayPal Park (San José, California) Día: sábado 8 de agosto

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Seattle Sounders vs Chivas