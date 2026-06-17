Portugal vs. RD Congo EN VIVO: Grupo K, Mundial 2026
Portugal
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RD del Congo
Primer choque en su historia
Primer enfrentamiento oficial: Las selecciones de Portugal y RD Congo nunca se han enfrentado antes en partidos oficiales o amistosos. Es un duelo completamente nuevo en la historia.
Portugal y RD del Congo se presentan en el Mundial
10:36 HrsPortugal se presenta en su noveno Mundial
El cuadro luso se ha convertido en un invitado recurrente en las justas mundialistas, a las que no falta desde Francia 1998, cuando no calificó. Ésta será su novena justa en su historia.
10:33 HrsCongo vuelve a un Mundial
Por primera ocasión desde el Mundial de Alemania 1974 es que juega República Democrática del Congo, aunque en esa ocasión, la única que ha disputado hasta el momento, lo hizo como Zaire.