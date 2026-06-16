¡Ni Cristiano Ronaldo se salva! El video viral de las extremas revisiones en el Mundial

Ni siquiera una superestrella como el portugués Cristiano Ronaldo se salva de las extensas revisiones que Estados Unidos está realizando a todos los jugadores que arriban a su país para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, ahora, un video del astro luso se ha vuelto viral.

En las imágenes se puede observar a Cristiano Ronaldo siendo sometido a una revisión corporal, estilo aeropuerto, luego de que el equipo llegó a Houston donde este miércoles iniciarán la actividad de su grupo ante República Democrática del Congo.

Las imágenes de las revisiones exhaustivas se han vuelto virales, con el equipo de Uruguay también siendo sometido incluso a búsquedas con perros policías luego de haber viajado desde México para su primer partido.

La estrategia de seguridad en el Mundial 2026 en Estados Unidos

El Mundial ha representado un desafío de seguridad sin precedentes para Estados Unidos, requiriendo una inversión federal superior a los mil millones de dólares y la coordinación de más de cuatrocientas agencias de la ley esto para desplegar la vigilancia en 11 ciudades sede donde el enfoque no solo está en proteger a los jugadores sino también a los fanáticos y las diferentes autoridades en cada encuentro.

Durante cada partido, FIFA ha implementado un estricto perímetro de seguridad denominado de última milla alrededor de los estadios, complementado con escaneos tipo aeropuerto y el despliegue de perros robóticos para detectar amenazas, esto según explica el USA Today.

Sin embargo, las mayores preocupaciones se centran en el espacio aéreo y el entorno digital. El FBI identifica los drones no autorizados como el riesgo más crítico, lo que ha llevado al entrenamiento de oficiales para interceptar estos dispositivos, además se ha desplegado personal especializado en ciberataques.

A nivel terrestre, el temor radica en los denominados objetivos blandos, tales como zonas de aficionados, hoteles y transporte, vulnerables a extremistas locales solitarios. La carga operativa recae sobre departamentos de policía locales.