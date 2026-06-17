Harry Kane elogió a Raúl Jiménez en el Mundial

Harry Kane viene de su mejor temporada. Con el Bayern Múnich anotó 36 goles en 31 partidos en la Bundesliga, donde el cuadro bávaro ganó el título. Previo a su duelo ante Croacia en el Mundial 2026, el delantero letal elogió al mexicano Raúl Jiménez, a quien consideró como un jugador inteligente.

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“Él es un gran delantero Sí, puedo entender algunas de las similitudes por las que nos comparan. Obviamente, ha tenido una carrera fantástica en la Premier League, ha marcado goles, es un jugador inteligente, le gusta bajar a jugar también y luego llega tal vez al área un poco más atrás a veces, pero también puede ser visto simplemente como un número nueve que aprovecha las oportunidades de gol y, quiero decir, tiene un nivel alto”, resaltó Harry Kane.

Raúl Jiménez colaboró con un gol en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 Mexsport

El delantero también destacó el buen comienzo que tuvo Raúl Jiménez, al colaborar con un gol en el triunfo sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. Si llegara a darse un cruce contra Inglaterra, no le augura éxito.

Raúl Jiménez hizo su primer gol en Mundiales Mexsport

“Espero que no demasiado bien si es que logramos cruzarnos más adelante en el torneo”, dijo.

Inglaterra y Croacia abren la actividad del Grupo L del Mundial. Su partido será en el Estadio Dallas.