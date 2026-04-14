COPRED condena agresiones misóginas contra Katia Itzel García y exige atención de la Liga MX

La polémica por los comentarios machistas sobre la actuación de Katia Itzel García, consolidada como una de las figuras más importantes del arbitraje mexicano a nivel internacional, continúan tras el encuentro entre Pumas de la UNAM y el Mazatlán, aunque ahora se ha hecho un llamado desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para evitar este tipo de actitudes en el futuro.

A pesar de su trayectoria, el nombre de Katia Iztel García se vio empañado por una serie de agresiones de carácter misógino por lo sucedido. En el partido de los Pumas, la árbitra marcó el final del primer tiempo cortando un ataque del Mazatlán. Esto causó la expulsión de Sergio Bueno, quien presuntamente lanzó un comentario misógino: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

COPRED expresa preocupación por expresiones misóginas

Ante la gravedad de estos hechos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) emitió un pronunciamiento y subrayó que estos incidentes no pueden ser minimizados como una reacción propia de la "pasión del juego", sino que constituyen una forma de violencia simbólica que busca deslegitimar el papel de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados.

La relevancia de este caso es crítica, considerando que México será sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026 este verano. Katia Itzel García no solo es una árbitra de la Liga MX, sino que ha sido designada para participar en la justa mundialista, lo que la sitúa como una embajadora del deporte nacional. En este contexto, el COPRED hizo un llamado urgente a las autoridades deportivas para establecer consecuencias reales:

A la Liga MX: Se le instó a adoptar una política de "tolerancia cero" ante cualquier expresión discriminatoria en las canchas.

A la Comisión de Árbitros: Se pidió la protección activa de la integridad y dignidad de las personas árbitras, fortaleciendo los protocolos de atención y sanción.

Se pidió la protección activa de la integridad y dignidad de las personas árbitras, fortaleciendo los protocolos de atención y sanción. A la Federación Mexicana de Fútbol (FMF): Se solicitó investigar los hechos con debida diligencia, independientemente de si los insultos fueron registrados formalmente en la cédula arbitral del partido.

El Consejo enfatizó que permitir estos comportamientos envía un mensaje peligroso: que el desempeño de las mujeres está sujeto a prejuicios y que la violencia verbal es aceptable en el deporte. Con la consigna "La discriminación no es parte del juego. El respeto no es opcional", el COPRED reiteró que, de cara al Mundial, el país tiene la responsabilidad de garantizar un entorno libre de machismo, homofobia y racismo.