La emoción en Los Ángeles por los Juegos Olímpicos de 2028 ha sido opacada por la controversia generada en la venta anticipada de boletos. A pesar de que los organizadores de LA28 habían prometido precios "accesibles" y un evento para todos, muchos residentes angelinos que participaron en la preventa han expresado un profundo "shock" ante lo que describen como precios "exorbitantes", según una nota del diario británico The Guardian.

La preventa, destinada a residentes del sur de California y Oklahoma City, demostró que si bien los boletos más baratos comenzaban en $28 dólares, estos se agotaron rápidamente o solamente estaban disponibles para deportes menos populares, como el bádminton o el judo. Los aficionados a eventos de alta demanda como gimnasia, natación y atletismo se encontraron con que los asientos disponibles eran exponencialmente más caros, con algunos reportando precios que superaban los mil 100 dólares, e incluso hasta cinco mil 519 dólares por un solo asiento en la ceremonia de apertura. Adicionalmente, todos los compradores se enfrentaron a un recargo inesperado: una tarifa de servicio obligatoria del 24% sobre el precio del boleto.

Los Ángeles, de nuevo sede de las justas veraniegas. X: @LA28

Residentes de Los Ángeles, como Kathy Dorn, expresaron su frustración al ver cómo los boletos para eventos populares se agotaban en sus primeros turnos, dejándolos con opciones mucho más caras. Dorn, por ejemplo, terminó gastando alrededor de mil 200 en entradas para eventos preliminares de gimnasia y finales de vela.

A pesar del descontento, LA28 ha defendido su estructura de precios, con el CEO de los Juehos Reynold Hoover señalando que el precio promedio de las entradas se mantiene "por debajo de 200" y que prometen poner a la venta al menos un millón de boletos a cambio de 28 billetes verdes. Los organizadores justificaron la rápida desaparición de los boletos más baratos, indicando que era previsible que las entradas de menor costo se vendieran más rápido, y aseguraron que más opciones asequibles estarán disponibles en las futuras fases de venta global, que se abrieron al público la semana pasada.