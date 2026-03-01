Chris Horner enfría la locura por Isaac del Toro  y señala que el mexicano no está dentro del Big Six del ciclismo

La bandera de México ondeó en lo más alto del podio en el UAE Tour, marcando la primera victoria en una carrera por etapas del World Tour para el joven Isaac del Toro. Sin embargo, mientras el mundo del ciclismo celebra el ascenso del Torito de Ensenada, desde las trincheras del análisis técnico de Chris Horner surge una voz disonante y mordaz.

Para el ganador de la Vuelta a España 2013, Del Toro todavía está lejos de pertenecer a la "primera página" del ciclismo, ese Olimpo reservado para nombres como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. Según Horner, el triunfo del mexicano en los Emiratos Árabes Unidos estuvo condicionado por una serie de factores que poco tienen que ver con un dominio absoluto y mucho con la fortuna.

La gente está empezando a hablar de él como ciclista de primera página, pero simplemente aún no está ahí", explica el ganador de la Vuelta a España 2013 en su análisis de YouTube.

Horner fue crítico ante la actualidad de Isaac del Toro. Redes sociales.

Los "regalos" en el camino a la gloria

Horner no se guardó nada en el análisis que hizo en su canal de YouTube. Afirmó que al menos tres o cuatro "regalos" facilitaron el camino de Del Toro. El primero ocurrió en la etapa inicial, donde el mexicano sorprendió a los especialistas en el sprint de Liwa Palace. Para el estadunidense, la caída de Jonathan Milan desarticuló al equipo del italiano, lo que pudo haber cambiado el resultado final de ese día.

Posteriormente, Horner señaló que el colapso de Remco Evenepoel, quien perdió casi dos minutos en Jebel Mobrah a pesar de tener una ventaja inicial sobre el mexicano, fue otro factor clave.

Isaac del Toro venció a un corredor de primera página, pero no a uno que estuviera en su mejor forma", sentenció Horner, subrayando que Evenepoel fue superado por otros 16 o 17 ciclistas en esa jornada.La madurez táctica y el reto de la Strade Bianche

No todo fueron críticas. Horner reconoció que la victoria final en Jebel Hafeet no tuvo nada de suerte. En esa cima, Del Toro mostró un control absoluto de la situación y una mejora táctica notable en su arsenal, una lección aprendida tras su amargo trago en el Giro de Italia del año pasado.

Pese a ello, el margen de 20 segundos sobre Antonio Tiberi resulta insuficiente para que Horner lo considere un corredor de élite total, especialmente al considerar que otras figuras estaban compitiendo simultáneamente en Europa, en carreras como el Algarve o la Ruta del Sol.