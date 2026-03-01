¿Quién es Matthew Arana? El prodigio mexicano que debutó con Houston en la MLS

La vida del futbolista mexicano Matthew Arana cambió la noche del sábado y reescribió los libros de récords de la Major League Soccer (MLS). En un escenario imponente y ante un rival de jerarquía como el LAFC, el joven futbolista está haciendo valer pronto su contratación en Houston.

El debut se produjo en los minutos finales del encuentro disputado en Houston. Aunque el marcador era adverso para el conjunto "Naranja" (0-2), el técnico Ben Olsen decidió que era el momento ideal para lanzar al ruedo a su joya más preciada. La entrada de Arana al terreno de juego sorprendió a los analistas, no solo por la complejidad del partido, sino por la precocidad del protagonista. Con apenas 15 años, Matthew Arana se convirtió oficialmente en el futbolista más joven en la historia del Houston Dynamo en debutar en la MLS.

Más allá del récord institucional, Arana alcanzó un hito a nivel nacional: es el primer futbolista de la categoría 2010 en disputar minutos en la liga estadounidense.

¿Quién es Matthew Arana y cómo llegó al Houston Dynamo?

Matthew Arana, nacido en Texas, cuenta con la nacionalidad mexicana y actualmente es una pieza clave en la Selección Mexicana Sub-15.

Su ascenso al primer equipo fue meteórico. El camino de Arana hacia el profesionalismo se selló apenas unos días antes de su histórico debut. El 21 de febrero de 2026, el joven firmó su primer contrato profesional con el Houston Dynamo, vinculándose con la institución hasta junio de 2028. En ese momento, ya había roto su primera marca al convertirse en el jugador más joven en la historia del club en firmar un contrato de este tipo.

Su llegada al equipo estelar no fue casualidad. Tras años destacando en las categorías inferiores por su visión de juego y madurez física impropia de su edad, Ben Olsen y su equipo de trabajo decidieron inscribirlo inmediatamente en el primer equipo tras la firma de su contrato.