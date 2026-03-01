Nuevo episodio de racismo en LaLiga: ¿por qué se detuvo el Elche vs Espanyol?

El fútbol español ha tenido que activar el protocolo contra el racismo apenas dos semanas después del mediático incidente en la Champions League entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. En esta ocasión, el escenario fue el Estadio Martínez Valero durante el enfrentamiento de la jornada 26 de LaLiga entre el Elche y el Espanyol.

Durante el minuto 78, el lateral marroquí del conjunto perico, Omar El Hilali, se dirigió al árbitro Iosu Galech Apezteguía. Tras un intercambio de palabras entre el defensor y el delantero local Rafa Mir, El Hilali denunció haber recibido un insulto de carácter xenófobo.

La reacción arbitral fue inmediata deteniendo el partido activando el protocolo de protección de la liga cruzando los brazos. El partido permaneció pausado durante tres minutos mientras se emitía un mensaje oficial por la megafonía del estadio condenando cualquier forma de racismo.

"Viniste en patera": El detonante de la activación del protocolo

La razón específica que obligó a Galech Apezteguía a aplicar el reglamento quedó reflejada en el acta oficial del partido. Según el documento arbitral, Omar El Hilali le comunicó que Rafa Mir se había dirigido a él en términos discriminatorios, espetándole la frase: "Viniste en patera", haciendo señalamiento la situación migratoria.

Pese a la gravedad de la acusación, el cuerpo arbitral hizo constar que "ninguno de los componentes del equipo arbitral escuchó el insulto" de forma directa.

Esta circunstancia impidió que el delantero del Elche fuera expulsado en ese preciso instante, permitiéndole continuar en el terreno de juego. Fue justo él quien consiguió el gol del empate en el minuto 90 para el 2-2 final del partido.

Tras el pitido final, el vestuario del Espanyol cerró filas en torno a su compañero. Jugadores como Edu Expósito reclamaron que se dé veracidad a la versión de El Hilali, subrayando que nadie inventa una denuncia de este calibre en pleno partido.

Por su parte, Rafa Mir negó los hechos.