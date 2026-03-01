Van Foreest, líder único; D. Gukesh, farolillo rojo

El poeta, escritor y divulgador del ajedrez Eduardo Lizalde expresa en su libro De Buda a Fischer y Spassky que “solamente los dioses saben jugar al ajedrez”…que es invención de

Palamedes porque siendo hijo de Neptuno por sus venas corría sangre de dioses; que “el ajedrez humano es una

simulación mediocre del verdadero ajedrez”, acaso sólo para subrayar hiperbólicamente que no es el dominio del hombre ni de la mujer. (Pierre Grimal asienta que Palamedes es creador del juego de damas, la taba, los dados…). Qué difícil y qué sencillo es el ajedrez, infinito, inasible, con el matiz de lo impredecible en la esfera agonal. En el duelo entre los líderes del Festival de Praga, el neerlandés Jorden Foreest propone tablas por repetición triple al GM uzbeko Nodirbek Yakkubbóev; éste las rechaza, prueba y alcanza ventaja decisiva, pero el reloj lo asfixia y en lugar de defender su peón de f2 con la Torre lo hace con la Dama y la lucha da un giro espectacular y Van Foreest con imaginación, cálculo y juego preciso en el final, conquista el triunfo y emerge como único líder con 3 puntos de 4 posibles tras la 4ª. ronda.

En el segundo juego que se registró victoria el GM indio Aravindh, Chitambaram, campeón defensor, pierde la brújula, se desorienta terriblemente ante el alemán Vincent Keymer y sufre su 2a derrota. Aravindh emplea la defensa Philidor, --línea con la que el genial Paul Morphy venció en 1858 en una de las partidas más hermosas de la historia al Duque de Brunswick y Conde de Isouard-- con la variante Hanham 4. … Cbd7, poco vista en la práctica magistral pero que han empleado Magnus Carlsen y el exmonarca de EU Sam Shankland.

Su tortura se inicia cuando captura con D el intercambio de un alfil de casillas negras en e7 y el debilitamiento de su enroque tras jugar 19. … g6, un blúnder. Deja en prise el Af5 se lo capturan y termina por abandonar.

El monarca mundial D. Gukesh juega a la sombra de su corona. Tras perder ante Van Foreest en la R-3, logra su tercer empate ante el checo David Navara y ocupa el último lugar con el farolillo rojo del certamen con 1 ½ puntos. Y hoy será sometido a durísima prueba ante su más acérrimo adversario el astro de Uzbekistán Abdusattórov quien conducirá las piezas blancas.

Ronda 4: 1) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 3 (+3, =0, -1); 2) David Navara, R. Checa, 2 ½; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2 ½; 4) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2; 5) David Antón Guijarro, España, 2; 6) Vincent Keymer, Alemania, 2.

R-4: 1) Niemann ½ Maghsoo; 2) Keymer 1-0 Aravindh; 3) Antón ½ Abdu; 4) Gukesh ½ Navara; 5) Yakubbóev 0-1 Van Foreest. R-5: 1) Van Foreest vs Niemann. 2) Navara vs. Yakubbóev; 3) Abdusattórov vs. Gukesh; 4) Aravindh vs. Antón; 5) Maghsoo vs. Keymer.

Blancas: Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,691. Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705. Gambito de Dama rehusado, D37. R-4, Festival de Praga, 28–02-2026. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0–0 6.e3 Cbd7 7.c5 Ch5 8.Ad3 b6 9.b4 a5 10.a3 Cxf4 11.exf4 c6= 12.0–0 Aa6 13.Axa6 Txa6+=. 14.b5 cxb5 15.c6 Cb8 16.Cxb5 Cxc6 En posición en equilibrio las negras presentan mejor estructura, mayoría en flanco dama y el AR. 17.Dc2 Dd7 18.Tfc1 Cb4!? 19.De2 (19.axb4 Dxb5 20.bxa5 bxa5 con ventaja decisiva por el peón libre a5) 19...Cc6 20.Dc2 Cb4 21.De2 Cc6 22.a4 Yakubbóev rechaza las tablas por repetición de 3 posiciones. Tardó 15´ en tomar la decisión. Y los relojes indican que tendrá problemas; marcan 20´29” vs 1hora 14´47” de Van Foreest. 22...Taa8 Era posible Af6, pero la T necesita activarse en la columna c; en a6 no tiene futuro. 23.Ce5 Cxe5 24.Tc7 un ataque aparente. Sería una imprecisión situar la Dama en la octava pues las blancas desdoblarían peones mediante f4xe5 y tomarían ventaja. 24...Cf3+! 25.Dxf3 Dd8 26.Tac1 Ab4= 27.T1c6 Df6 28.g4 Debilita f4. Mejor 28.g3 Df5 29.Rg2 h5 30.h3 Tad8=. 28...Ad2 29.f5 Dg5= 30.fxe6 fxe6 31.De2 Af4 32.Dxe6+ Rh8 33.Tc8+= Dh4?+- (33...Axh2+ 34.Rh1 Df4–+) 34.Rf1? (34.Df5!+- Dxh2+ 35.Rf1 Dh1+ 36.Re2 Te8+ 37.De6+-) 34...Ac7 35.Txf8+ Txf8 36.Tc2?–+ Dh3+ 37.Re1 Dxh2 38.Dxd5 Dg1+ 39.Rd2 Txf2+ 40.Rc3 Si 40.Rd3?, mate en 5: 40...Dg3+ 41.Df3 Dxf3+ 42.Rc4 Txc2+ 43.Cc3 Dxc3+ 44.Rd5 Dc6++. 40...Da1+ 41.Rd3 Dd1+ 42.Re3 Tf8 43.Txc7 Te8+ 44.De5 Txe5+ 45.dxe5 Dxg4–+ 46.Cd6 h5 Necesaria. 47.Tc4 De6 48.Te4 Rg8 (48...g5–+) 49.Cb5 g5 50.Cd4 Dh3+ 51.Re2 Sin la participación del rey blanco el destino es adverso a las blancas. 51...Rf7 52.e6+ Re7 53.Cc6+ Re8 54.e7 Dg2+ 55.Rd3 h4 56.Cd4 h3 57.Cb5 Dg3+ (57...Dxe4+ 58.Rxe4 h2–+) 58.Te3 Df4 59.Te4 h2 0–1.