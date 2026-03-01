Liga MX: Hermosillo implacable contra el América: críticas a Veiga y Henry Martín

El presente del Club América en el Clausura 2026 sigue sin ser lo esperado y tras la derrota 4-1 ante los Tigres de la UANL, una situación que no solo ha generado críticas sobre el director técnico André Jardine, sino que puso bajo los reflectores el pobre rendimiento de los refuerzos estelares, especialmente el brasileño Raphael Veiga, cuya adaptación parece marchar a un ritmo mucho más lento.

Carlos Hermosillo, histórico goleador y analista en La Última Palabra, fue uno de los críticos más feroces tras la exhibición en el Estadio Ciudad de los Deportes por parte del América. El "Grandote de Cerro Azul" fue implacable al comparar el desempeño de Veiga con el de incorporaciones fallidas del pasado reciente, como la del francés Allan Saint-Maximin, quien ahora en la liga de Francia ha encontrado un ritmo que no mostró en la Liga MX.

“Veiga, yo puedo jugar así, hasta Joaquín (del Olmo) jugaría mejor. Yo puedo jugar a ese ritmo, un buen jugador se adapta inmediatamente. Los brasileños ya llevan varios partidos y han sido menos que Allan Saint-Maximin”, sentenció Hermosillo.

Hasta el momento, el exjugador del Palmeiras registra apenas un gol en cuatro participaciones, una cifra que se queda corta para un futbolista de su jerarquía.

El dilema de Henry Martín en el América

La crisis no termina en los refuerzos; el liderazgo del equipo también está en entredicho debido a la fragilidad física del capitán. Henry Martín se perdió el duelo ante los regiomontanos por un golpe sufrido en el entrenamiento previo, sumando una ausencia más a un historial médico que comienza a preocupar seriamente en el seno del club.

Hermosillo hizo un llamado a Martín para que realice un ejercicio de honestidad sobre su estado físico actual, señalando que la institución no puede depender de un atacante que pasa tanto tiempo en la enfermería: