IndyCar 2026: Pato O'Ward finaliza quinto la primera carrera del año en St Petersburg

Pato O’Ward inició la temporada 2026 de IndyCar con un top cinco en la carrera callejera en St Petersburg, esto mientras el español Alex Palou, cuatro veces campeón de la serie y actual monarca, se llevó el triunfo en Florida para colocarse en la cima del campeonato.

La carrera estuvo marcada por dos incidentes. El primero de ellos con el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, en el arranque al ser parte de un accidente originado entre Sting Ray Rob y Santino Ferrucci. El segundo fue cuando el neozelandés Scott Dixon perdió uno de sus neumáticos tras la primera ronda de parada de pits.

Justo la primera ronda de detenciones complicó al mexicano Pato O’Ward. El equipo McLaren no retiró correctamente la pisto de cambio de neumáticos delantera derecha haciendo que el regiomontano pasara por ella. En esos momentos el poleman Scott McLaughlin ganaba el primer tercio de la carrera.

Pero la bandera amarilla provocada por la pérdida de neumáticos de Dixon cambió la dinámica con Alex Palou tomando la delantera, una posición que ya no entregaría hasta ver la bandera de cuadros.

O’Ward se mantuvo en el top cinco durante toda la competencia, pero esta vez fue superado por su compañero en McLaren, Christian Lundgaard, quien se llevó la última posición del podio.

¿Cuándo es la próxima carrera de Pato O’Ward?

La segunda fecha de la temporada 2026 de IndyCar se desarrollará el próximo sábado 7 de marzo en el regreso del óvalo de Phoenix al calendario.

La carrera en Phoenix será la primera del año en óvalo para el mexicano Pato O’Ward. La actividad comenzará desde el viernes con la sesión de calificación a las 13 horas de la Ciudad de México. La carrera está pactada a 250 vueltas y se disputará el sábado a las 14 horas.