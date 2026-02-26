Conoce las pruebas en las que Isaac Del Toro y Tadej Pogacar coinciden esta primera mitad del año

El esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro, los mejores ciclistas del mundo en este momento y compañeros en el UAE Team Emirates, se verán las caras en tres competencias en la primera parte del año, siendo el Tour de Francia la última de ellas.

Del Toro tuvo un sensacional comienzo de temporada con una contundente victoria en el UAE Tour, mejorando registros que Pogacar dejó en su momento como en el ascenso al Jebel Hafeet.

Esta victoria hizo que el bajacaliforniano ascendiera a la segunda posición en la clasificación de la UCI, quedando detrás del esloveno, quien lleva una trayectoria digna de leyendas en el ciclismo profesional con cuatro títulos del Tour de Francia, prueba a la que llegará en en julio próximo como el campeón defensor.

¿Cuál será la primera prueba en la que compitan juntos Del Toro y Pogacar en 2026?

La Strade Bianche (7 de marzo), volverá a tener Isaac del Toro y Tadej Pogacar uno junto al otro, pero con una gran diferencia con relación a la edición de 2025, en la que el mexicano apenas comenzaba a despuntar en las grandes carreras de la UCI.

Pogacar llegará a esta clásica (que se realiza en una jornada) en la Toscana italiana como bicampeón reinante tras sus victorias en 2025 y 2024 y como ganador de las más recientes tres ediciones (sumando la de 2022) de los más recientes cuatro años.

Del Toro volverá a subirse a su bicicleta tras el brillo en el UAE Tour con la espina clavada de que en la edición de 2025 de la Strade Bianche cruzó la meta en la posición 33 a 10:29 minutos de Pogacar.

Isaac del Toro tuvo en 2025 su año de despunte en el ciclismo profesional con grandes resultados en Europa. AFP

Milán-San Remo tendrá a Del Toro y Pogacar juntos otra vez

Un par de semanas después de la Strade Bianche el mexicano y el esloveno volverán a ser las figuras más importantes del UAE Team Emirates cuando compitan en otra legendaria clásica de Milán-San Remo en la que ambos llegarán con hambre de una gloria que jamás han probado.

Pogacar fue tercero en la edición del año pasado, que ganó Mathieu van der Poel, mientras que de Del Toro finalizó decimotercero a 43 segundos del vencedor, resultado con el que comenzó a acaparar miradas en la esfera del ciclismo mundial.

Tadej Pogacar es actual bicampeón reinante del Tour de Francia, prueba que ha ganado en cuatro ocasiones. Reuters

El Tour de Francia: el clímax para Del Toro y Pogacar

En los primeros días de julio se dará la tercera de las pruebas que ya están calendarizadas para ambos cuando tomen la salida del Tour de Francia en Barcelona, con Pogacar con la idea de dar un paso más entre las leyendas con un quinto título en la Grande Boucle.

Pogacar, actual bicampeón y ganador de cuatro de las más recientes seis ediciones (2020, 2021, 2024 y 2025) buscará poner su nombre al lado de leyendas como los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Indurain como los ganadores de cinco Tours reconocidos de forma legal.

Del Toro apunta a jugar un papel de gregario para Pogacar cuando esté por competir por primera vez en esta competencia.