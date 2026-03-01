Frentes políticos / 1 de marzo de 2026

1. Mesura. No descalificar es la clave. En medio del jaloneo por la reforma electoral, Ricardo Monreal optó por bajar el volumen. El coordinador de Morena en San Lázaro pidió no ofender ni precipitar rupturas con el PT de Alberto Anaya ni con el PVEM, conducido por Karen Castrejón. Recordó que han acompañado 23 reformas constitucionales de gran calado y que no son aliados incondicionales, sino racionales. El desacuerdo no es ruptura, dice. Monreal apuesta por diálogo, respeto y tolerancia para evitar que un diferendo electoral temporal escale a fractura política rumbo a 2027 y 2030. A veces contener también es avanzar. Es la política.

2. Tablero nuevo. El INE de Guadalupe Taddei cerró el periodo de registro para organizaciones que buscan convertirse en partido político y ahora inicia la fase de verificar afiliaciones y descartar doble militancia. Somos México aseguró haber realizado 241 asambleas distritales, más de las 200 requeridas, y reunir más de 340 mil afiliaciones. Que Siga la Democracia reportó 209 asambleas y más de 300 mil simpatizantes. Ambas afirman haber superado los requisitos legales. Será la revisión técnica del INE la que determine si las cifras se sostienen y quién logra avanzar en el proceso de constitución. Como si necesitáramos más partidos.

3. Círculo cercano. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, detuvo en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya –exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña–, por presunta defraudación fiscal equiparada. Según la investigación, habría declarado ingresos menores entre 2014 y 2018, causando un daño al erario por más de 28 mdp. Yáñez no sólo llevó las finanzas personales del exdirector de la petrolera, también fue apoderado de empresas vinculadas a la trama Odebrecht y AHMSA. La captura revive el entorno financiero del lozoyismo y vuelve a colocar bajo la lupa a su círculo más cercano.

4. Inoportuna. En política, forma es fondo. Camila Martínez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, decidió irrumpir con gritos en un acto en el que participaba Juan Pablo Gómez Morín, de la oposición. Más que debate, fue interrupción; más que contraste de ideas, ruido. Gritar desde un vehículo en movimiento no es confrontación democrática, es monólogo sin réplica. La civilidad no es debilidad, es regla básica de convivencia pública. En tiempos de polarización, acciones así sólo refuerzan la percepción de intolerancia. Si piensa en crecer políticamente, ése no es el camino. Se exige altura, no bravatas.

5. Alerta preventiva. Ante la tensión en Oriente Medio, la SRE, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, activó protocolos de protección para mexicanos en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait. Las embajadas mantienen contacto permanente con connacionales y, hasta ahora, no se reportan afectados. La Cancillería recomienda evitar traslados y verificar vuelos ante cierres de espacio aéreo. Se sugiere no viajar a la región. Diplomacia preventiva en tiempos de incertidumbre. Y total protección a los connacionales en problemas. No están solos.