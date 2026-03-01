Betis celebra gol de Fidalgo al estilo del 'Piojo' Herrera

Viviendo una nueva titularidad con, Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador en LaLiga al anotar el 2-0 en el Gran Derbi frente a Sevilla, lo que ocasionó furor en toda la nación verdiblanca; en redes sociales, la cuenta oficial de Betis celebró al estilo del Piojo Herrera.

Con La Cartuja completamente pintada de verde y blanco, Álvaro Fidalgo y Betis arrancaron un Gran Derbi frente a Sevilla tomando las riendas del compromiso y yéndose por arriba en el marcador con un portento de gol de Antony, quien definió de chilena en el área chica.

Los minutos pasaron en Sevilla y fue el conjunto de Matías Almeyda -quien se expuso a una sanción mayor a los 7 partidos- quienes lograron equilibrar la balanza, sin embargo, Álvaro Fidalgo apareció por sorpresa para definir con parte externa y anotar el 2-0 que hacía estallar a los béticos.

En redes sociales el júbilo no fue menor. Por lo que la cuenta oficial del Betis en inglés celebró la anotación del mediocampista con la característica imagen que dejó Miguel Piojo Herrera el 26 de mayo de 2013, cuando América se coronó de forma agónica ante Cruz Azul en el Estadio Azteca.

La respuesta por parte de los aficionados fue inmediata, quienes consideran a Fidalgo un jugón que los ha sorprendido gratamente con tan pocas semanas dentro del conjunto verdiblanco.

Aprovechando las lesiones de Isco, Giovani Lo Celso y hasta la de Sofyan Amrabat, Álvaro Fidalgo le ganó la partida al colombiano Nelson Deossa, convirtiéndose en titular durante el tramo más importante de la temporada, justo cuando afrontarán la parte final de LaLiga, en donde buscan llegar a Champions League y la Europa League, donde disputarán los Octavos de Final frente al Panathinaikos de Grecia.

BFG