¿Por qué Isaac del Toro no correrá el Giro de Italia? El plan maestro del UAE para proteger al fenómeno mexicano

El ciclismo, ese deporte que devora jóvenes promesas con la misma ferocidad con la que se sube un puerto de categoría especial, vive hoy bajo el hechizo de un mexicano. Isaac del Toro no sólo pedalea; desafía la lógica de los tiempos. Tras conquistar el UAE Tour frente a la mirada atónita de figuras como Remco Evenepoel, el de Ensenada ha colocado su nombre por encima de los registros tempranos de un tal Tadej Pogačar. Sin embargo, en la mesa de dibujo del UAE Team Emirates, la ambición se cocina a fuego lento.

A sus 22 años, Del Toro acumula 24 victorias profesionales, siete más que el esloveno a la misma edad. Pero el éxito es un arma de doble filo que los directores deportivos manejan con guantes de seda. Mientras la afición aguarda una revancha inmediata en el Giro de Italia tras aquel segundo puesto que supo a gloria y a frustración a partes iguales, la estructura emiratí ha decidido cambiar el guion. El destino no es Milán, sino las carreteras blancas de la Strade Bianche en Siena y, eventualmente, el asfalto sagrado del Tour de Francia.

El plan maestro para El Torito

La ausencia de Isaac en la Corsa Rosa no es un castigo, sino un blindaje. Joxean Fernández ‘Matxin’, el arquitecto detrás del éxito del equipo, entiende que el talento silvestre de Del Toro necesita un ecosistema libre de la toxicidad que genera la expectativa desmedida. El ciclismo moderno suele quemar etapas a una velocidad eléctrica, pero el UAE prefiere la maduración por exposición directa al sol del liderato ajeno.

"Es un corredor con mucho talento que está creciendo. No hay que darle presión; en el momento que se pone en la carretera, él mismo se la impone porque es autocompetitivo. Isaac es un ganador, pero hay que darle tiempo para que vaya aprendiendo. No queremos llenarlo de presión; sabemos cómo es el aficionado: si el año pasado lo vio quedar segundo, ahora querrá que gane. No creo que un chico de su edad deba cargar con esa responsabilidad de los fans."

Fernández dio la explicación de por qué Isaac del Toro no va al Giro Especial

Las palabras de Matxin en Ciclismo en Grande revelan la hoja de ruta. El Tour de Francia será su aula. Allí, Isaac no llevará el dorsal de salvador, sino el de escudero de lujo. No hay mejor universidad para un ciclista con alma de campeón que rodar a milímetros de la rueda de Pogačar, observando cómo se gestiona el caos de la carrera más importante del mundo bajo la presión de ser el faro que guía al pelotón.

De la Vuelta al Tour: un ciclo

El proceso de Del Toro ha sido una progresión geométrica. Hace dos años, la Vuelta a España fue su bautismo de fuego, un ejercicio de resistencia para entender la fatiga de tres semanas. El año pasado, el Giro de Italia fue el escenario de su explosión, demostrando que puede mirar a los ojos a la élite en la alta montaña. Ahora, el Tour representa la graduación.

El equipo ha dicho que en Francia no se busca una "alternativa" a Pogačar. Se busca la consolidación de un sistema.

"Salimos con un corredor que ha ganado cuatro Tours. Salimos con ese faro, con esa luz", sentencia Matxin. Llevamos a Del Toro para que aprenda del mejor, no lo tenemos como una alternativa para ganar.

La decisión de alejarlo del Giro responde a una lógica de supervivencia deportiva. El aficionado reclama el trono inmediato; el equipo reclama el proceso justo. Isaac del Toro correrá en Siena este 7 de marzo en búsqueda de seguir sumando kilómetros en la carretera y esperando su momento para embestir de nuevo.