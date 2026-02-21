Isaac del Toro a un paso de la gloria: "Es una de las tres mejores victorias de mi vida"

Isaac del Toro dejó bien claro que la victoria en la cima del Jebel Hafeet en la sexta etapa del UAE Tour 2026 es sin lugar a dudas una de las tres más importantes de su carrera como ciclista profesional y que lo tiene cerca de conquistar la victoria de la competencia con la última etapa del domingo, lo que sería un gran logro en este inicio de temporada.

El joven ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG le dio su segundo triunfo de etapa en la edición (tras la inaugural) y lo catapultó al liderato general, superando al italiano Antonio Tiberi por 20 segundos. Al final tuvo palabras de agradecimiento hacia sus compañeros de equipo, de quienes reconoció el trabajo que han hecho para que él esté en esta posición.

Esta es una de las tres mejores victorias de mi carrera hasta ahora”, dijo Del Toro en entrevista con Eurosport. "Es un juego mental en el que tienes que tener confianza para seguir intentándolo, y si no funciona una vez, tienes que mantener en tu cabeza que lo vas a lograr. Hoy no estábamos seguros de que íbamos a ganar, pero teníamos la mentalidad de ir a por ello".

Del Toro reflexionó sobre el momento clave de la etapa: "Con 2.5 km para la meta, ataqué a fondo y sabía que tenía que sufrir hasta la línea. Cuando vi el hueco, intenté aumentarlo lo máximo posible".

Con miras a la jornada de mañana domingo, una etapa llana de 149 km propicia para sprinters pero con riesgos de caídas o abanicos, el ciclista bajacaliforniano se mostró ambicioso.

Si gano la general mañana, sería mi primera carrera por etapas WorldTour. Es realmente importante para mí alcanzar esa meta. Me convertiría en un corredor diferente, así que estaré aún más enfocado mañana".

El mexicano lidera al UAE Team para esta prueba ante la ausencia del estelar esloveno Tadej Pogacar, quien le dio un consejo para esta competencia de etapas.

Tadej me dijo que disfrutara esta carrera: intenta ganar, pero nunca mires atrás, pase lo que pase".