Oliver Bearman queda lastimado tras accidente en GP de Japón (VIDEO)

Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el cual quedó lastimado de su rodilla derecha.

El británico corría en el lugar 16 en la carrera de este domingo, luego de hacer su detención en pits en la cual cambió a neumáticos duros.

Pero en la vuelta 22, mientras perseguía a Franco Colapinto, quien también había hecho su cambio de neumáticos, el argentino tuvo una pérdida de velocidad significativa en su Alpine.

Esto hizo que Bearman realizara una maniobra evasiva que derivó en un despiste y en un impacto aparatoso en la barrera exterior de la curva Spoon del circuito de Suzuka.

Bearman salió por sus propios medios, pero quedó lastimado de la rodilla derecha, ya que cojeó hacia una zona de seguridad, mientras era asistido por los oficiales de pista.

El primer parte médico oficial detalló que Bearman sufrió un impacto de 50 Fuerzas G; si bien no hubo fracturas, quedó con una contusión en la rodilla.

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, confirmó a Sky Sports que la velocidad de aproximación provocó el accidente, mismo que generó la aparición del Auto de Seguridad por varias vueltas.

La FIA no investigará el incidente.