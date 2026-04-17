Castigan a Sergio Bueno con multa y labor social por polémica sobre Katia Itzel

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó al técnico Sergio Bueno con multa, labor social y partido de suspensión, tras comentarios polémicos contra la árbitra Katia Itzel durante el partido entre Pumas y Mazatlán de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La FMF señaló que Sergio Bueno incurrió en conducta impropia tras su expulsión, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes. En aquel encuentro, la árbitra dio por terminado el primer tiempo cuando el Mazatlán orquestaba un ataque, lo que supuestamente originó el comentario del técnico: “ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hu…”.

La árbitra Katia Itzel estará en el Mundial 2026 Mexsport

EL CASTIGO PARA SERGIO BUENO TRAS POLÉMICA:

- Multa económica (no especificada).

- Realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.

- Cumplir con partido de suspensión correspondiente a la jornada 15.

- Se advirtió al técnico respecto a su conducta futura.

“La FMF reitera su compromiso con la aplicación estricta de la normativa y con la promoción de valores de respeto, inclusión y equidad en el futbol mexicano”, indicó el organismo.

Este viernes, Mazatlán recibe a Querétaro en duelo de la Jornada 15.

LOS PARTIDOS QUE LE RESTAN A MAZATLÁN EN EL CLAUSURA 2026:

- Jornada 16: Mazatlán vs. Toluca – 22 de abril – 19:00 horas.

- Jornada 17: Tigres vs. Mazatlán – 25 de abril – 17:00 horas.