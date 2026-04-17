Castigan a Sergio Bueno con multa y labor social por polémica sobre Katia Itzel
La Federación Mexicana de Futbol sancionó al técnico Sergio Bueno por sus polémicos comentarios sobre la árbitra Katia Itzel
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó al técnico Sergio Bueno con multa, labor social y partido de suspensión, tras comentarios polémicos contra la árbitra Katia Itzel durante el partido entre Pumas y Mazatlán de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
La FMF señaló que Sergio Bueno incurrió en conducta impropia tras su expulsión, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes. En aquel encuentro, la árbitra dio por terminado el primer tiempo cuando el Mazatlán orquestaba un ataque, lo que supuestamente originó el comentario del técnico: “ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hu…”.
EL CASTIGO PARA SERGIO BUENO TRAS POLÉMICA:
- Multa económica (no especificada).
- Realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.
- Cumplir con partido de suspensión correspondiente a la jornada 15.
- Se advirtió al técnico respecto a su conducta futura.
“La FMF reitera su compromiso con la aplicación estricta de la normativa y con la promoción de valores de respeto, inclusión y equidad en el futbol mexicano”, indicó el organismo.
Este viernes, Mazatlán recibe a Querétaro en duelo de la Jornada 15.
LOS PARTIDOS QUE LE RESTAN A MAZATLÁN EN EL CLAUSURA 2026:
- Jornada 16: Mazatlán vs. Toluca – 22 de abril – 19:00 horas.
- Jornada 17: Tigres vs. Mazatlán – 25 de abril – 17:00 horas.