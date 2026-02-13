Sergio Bueno lanza dura confesión: "Si a Mazatlán le hubiera ido bien, no se iría del futbol"

El Mazatlán tuvo estadio, afición y un proyecto, pero le faltaron resultados.

Hace casi seis años de su arribó a la Liga MX, cuando Ricardo Salinas Pliego compró la plaza de Monarcas Morelia y la trasladó al puerto, apostando por abrir el mercado en una ciudad con una tradición beisbolera. Sin embargo, el rendimiento deportivo quedó a deber.

Mazatlán acumuló alrededor de 146 millones de pesos en sanciones por sus posiciones recurrentes en los últimos lugares, un factor que terminó por impactar en la viabilidad del proyecto. Hace un par de semanas, se concretó la operación de la venta y será el histórico Atlante, ausente del máximo circuito desde 2014, quien tome su lugar el siguiente torneo.

En medio del cierre de un ciclo, Sergio Bueno, técnico del equipo reflexionó sobre lo que considera pudo haber cambiado el rumbo de la institución.

“Tal vez si este club hubiera tenido campañas importantes, relevantes en instancias finales, con mejores resultados, a lo mejor la plaza se hubiera motivado para que continuará. Yo vengo muy enfocado en lo que es el proyecto de este cierre de torneo, pero la plaza es maravillosa y mira que he estado en cualquier cantidad de ciudades dirigiendo y conociendo. A pesar de que es una ciudad beisbolera, también tiene mucha gente futbolera. Cuando viene Chivas, Cruz Azul y América se llena el estadio", señala Bueno en entrevista con Excélsior.

Una oportunidad de oro

Luego de 10 años de su último club en Primera División (Jaguares de Chiapas), Sergio Bueno regresa al máximo circuito y entiende perfecto que es parte del futbol. A pesar de que son capítulos complicados para las instituciones, desea implementarles una filosofía a sus jugadores.

Hacerle entender al jugador que se tiene que sustraer de esos temas, ni ellos ni nosotros podemos resolverlo. Sacarles su máximo potencial para que el día de mañana cuando se acabe, se vuelvan elegibles en un mercado muy duro que te somete y es resultadista", declara.

Para Bueno, estar en el banquillo del Mazatlán podría significar un trampolín en el futuro para continuar vigente en el futbol mexicano. Con años de experiencia, es el primero en asumir la responsabilidad que atraviesa el equipo como últimos de la tabla tras cinco jornadas en el Clausura 2026.

"Carajo, no sabes cómo me duele haber arrancado con derrotas porque mi aspiración era llegar y revertir la situación del equipo. Si después de esto me da para que el día de mañana siga dentro del mercado, a toda madre. Me tengo que mostrar y hacer valer tantos años de recorrido, la única forma es revirtiendo la situación en la que está el club".

Este domingo, Sergio Bueno y el Mazatlán buscarán una nueva oportunidad de revertir el momento cuando visiten a Santos Laguna, penúltimos de la tabla.