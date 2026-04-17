¿Ganar un Mundial te cambia la vida? Lo que no se dice tras el éxito

Alzar la Copa del Mundo de la FIFA en el 2010 representó más que una gloria deportiva. Fue medicina para el alma de una población española que lidiaba con los remanentes de su peor recesión en 50 años.

Algo cambió en la soberanía española con ese título en Sudáfrica, asegura Fernando Llorente, en entrevista con Excélsior.

“Nosotros veníamos de una crisis en el mundo en general, para España ganar el 2010 fue muchísimo. No sé si arregló (la crisis económica), pero ayudó a las personas a vivir algo súper ilusionante, algo maravilloso que no habíamos sentido en la vida, fue alucinante, la celebración tan impresionante por las calles de Madrid”, describió.

El exfutbolista refirió que parte de ese legado persiste. Lecciones de vida y convicciones que lo hacen disfrutar su retiro ya sea como analista de televisión, embajador de la FIFA para el Mundial 2026 o como jugador de pádel, porque el carácter competitivo brilla como aquella copa que levantaron al imponerse sobre Países Bajos.

“Toda la vida compitiendo y jugando futbol, por eso somos personas que no dejamos de competir, necesitamos esa adrenalina para ser felices, nos acompaña el deporte y he tenido suerte de encontrar otro deporte que me apasiona como el pádel, incluso lo he disfrutado estos días en México con una comunidad en Puebla, estuve jugando con ellos”, comparte emocionado.

El hambre de triunfo del exdelantero español hoy lo enfoca en el EA7 World Legends Padel Tour. Sí, otro desafío de grado mundialista porque al parecer un trofeo de la FIFA no es suficiente.

“Es el deporte en el que estoy trabajando con esa pasión, porque hay que darle esa importancia a todo en la vida para seguir siendo feliz, disfruto del tiempo libre de estar más con mi familia, es algo maravilloso tener tiempo para disfrutar, después de una carrera exitosa como la que he tenido.

“Estamos en Nueva York, es la segunda etapa (EA7 World Legends Padel Tour), Emporio Armani es el patrocinador principal y ando disfrutando mucho cada etapa, tiene cosas maravillosas, son ocho etapas por el mundo, empezamos en Milán apenas este mes, ahora es la segunda etapa en Nueva York, pienso en disfrutar y dar lo mejor de cada uno”, declara con el mismo ímpetu y compromiso que derrochó cuando militó para clubes como el Athletic Club, Juventus, Sevilla, Nápoles.

Mundial 2026 ilusiona a Fernando Llorente

Fernando Llorente también es cuidadoso en no inyectarle presión innecesaria a la Selección de España. Pero al ser uno de los embajadores de la FIFA en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, es inevitable las comparativas de su generación dorada y la promesa que hoy dirige Luis de la Fuente.

“LA verdad es que tengo mucha admiración por lo que están construyendo Luis de la Fuente, hizo un gran grupo, eso es clave para llegar lejos en un Mundial, ya ganaron la Eurocopa y ahora están decididos a ir por el Mundial.

“Tienen jugadores de una calidad tremenda, hay un gran grupo, esperemos que siga teniendo un equipo fuerte, convencido de que seremos muy competitivos, hay jugadores como Nico Williams que fue fundamental en la Euro junto a Lamine Yamal; Rodri sufrió una lesión importante, pero está recuperando ritmo con el Manchester City, espero que todos los jugadores lleguen en su mejor momento”.

De igual modo reconoció que a lo largo del proceso mundialista, los campeones mundiales de Sudáfrica 2010 han hecho algún aporte de motivación a la presente selección.

“Podríamos ser punto de referencia para ellos, tienen equipo para seguir creciendo y poder conseguir grandes cosas, es muy complicado siendo una selección en un Mundial, es muy complicado ganar porque sólo gana uno, pero están haciendo bien las cosas, todos estaremos ahí apoyándoles para que lleguen lejos”.