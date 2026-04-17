Orlando Magic clasifica a los playoffs con autoridad; enfrentará a los Detroit Pistons

El Orlando Magic aseguró su lugar en los playoffs de la NBA tras una contundente victoria de 121-90 sobre los Charlotte Hornets, en un partido en el que impuso condiciones desde el inicio y confirmó su crecimiento en la Conferencia Este.

La figura fue Paolo Banchero, quien firmó 25 puntos, seis asistencias y cinco rebotes, liderando una ofensiva que permitió a Orlando dejar atrás la derrota sufrida en el play-in ante Filadelfia. El joven talento volvió a demostrar por qué es el eje del proyecto de la franquicia de Florida.

El dominio del Magic fue evidente desde los primeros minutos. Aunque Charlotte tomó ventaja momentánea de 5-4, fue la única ocasión en la que estuvo al frente. A partir de ahí, Orlando controló el ritmo, apoyado en una defensa sólida que limitó a su rival a 31.7 por ciento de efectividad en la primera mitad, llegando al descanso con una ventaja de 31 puntos.

El ataque del Magic también encontró respaldo en otras piezas clave. Franz Wagner aportó 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Wendell Carter Jr. sumó 16 puntos y seis rebotes. Además, Orlando dominó en los tableros con un claro 49-34 en rebotes, uno de los factores determinantes del partido.

Los Hornets, liderados por LaMelo Ball con 23 puntos, nunca lograron meterse en el partido. A pesar de ser uno de los mejores equipos en porcentaje de triples durante la temporada (37.8%), en este encuentro apenas registraron 27% (12 de 45) desde larga distancia, lo que terminó por sentenciar sus aspiraciones.

Paolo Banchero lideró la ofensiva del Orlando Magic con 25 puntos. AFP

Un reto mayor: Detroit Pistons en el horizonte del Magic

Orlando avanza a los playoffs como octavo sembrado del Este, donde enfrentará a los líderes de la conferencia, los Detroit Pistons, en una serie que comenzará el domingo en Detroit.

El reto será mayúsculo. Los Pistons llegan como uno de los equipos más sólidos en casa, con marca de 31-9 y una racha de ocho victorias consecutivas como locales, lo que los convierte en un rival especialmente complicado en esta primera ronda.

Sin embargo, el antecedente entre ambos equipos deja espacio para la competencia: dividieron la serie de temporada regular 2-2, lo que sugiere un enfrentamiento más parejo de lo que indica la clasificación.

Para Orlando, esta será su tercera aparición consecutiva en playoffs, aunque el equipo no logra superar la primera ronda desde 2010, cuando alcanzó las finales de conferencia.