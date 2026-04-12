Sergio Bueno es señalado por presunto comentario machista contra Katia Itzel

Tras una polémica jugada que podía haber representado el empate para Mazatlán, Sergio Bueno se dirigió a Katia Itzel García y fue expulsado, sin embargo, una fotógrafa presente en zona de vestuarios señaló que el entrenador habría realizado comentarios machistas contra la silbante.

A pocos días de haber sido condecorada como árbitra para el Mundial 2026, Katia Itzel García impartió justicia en el Pumas Vs Mazatlán correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, sin embargo, una polémica decisión desató la furia por parte de Sergio Bueno, entrenador de los Cañoneros.

De acuerdo a la información de la fotógrafa Eloisa Sánchez, el estratega de Mazatlán habría explotado contra el trabajo de Katia Itzel García, lanzando un desmesurado comentario machista en cuanto entraba al vestidor del conjunto visitante:

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

Hasta este momento, Mazatlán no se ha pronunciado sobre la expulsión sufrida por su entrenador, ya que ni siquiera informó en sus redes sociales la tarjeta roja vista por el estratega de 63 años que regresó a dirigir en Liga MX tras 9 años de espera, siendo el Clausura 2017 su último proyecto al frente de los extintos Jaguares de Chiapas.

Igualmente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Arbitraje ni Katia Itzel García se han pronunciado sobre este presunto incidente, del cual podría abrirse alguna carpeta de investigación en caso de que alguna de las autoridades presentes también haya sido testigo del presunto desaire por parte del entrenador.

* En el plano deportivo, Pumas se mantuvo como el único equipo de Liga MX al que Mazatlán jamás pudo ganarle desde su participación en el máximo circuito del futbol mexicano.

BFG