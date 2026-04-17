Los Pumas se trepan al subliderato y amarran la Liguilla del Clausura 2026

Los Pumas sumaron su octava victoria del torneo Clausura 2026, al imponerse 2-0 en casa del Atlético de San Luis. El resultado lanza de manera provisional a los universitarios a la segunda posición, mientras que los potosinos prácticamente se despiden de sus aspiraciones.

El arranque de la Jornada 15 fue lo esperado por el conjunto universitario, que hizo valer su etiqueta de favorito en el Estadio Libertad Financiera y sin mayor sufrimiento.

Juninho se encargó de abrir el marcador por la vía del penal (41’), mientras que Jordan Carrillo firmó el segundo tanto (87’).

Se salvó el Atlético de San Luis de un segundo tiro penal en su contra, luego de una falta de Eduardo Águila sobre el delantero paraguayo de los Pumas, Robert Morales. El central del San Luis frenó con una falta la llegada del auriazul en los linderos del área.

El silbante Luis Alfredo García marcó de primera intención la falta y la pena máxima (82’); sin embargo, dio marcha atrás tras la revisión en el VAR, aunque el central Eduardo Águila se salvó de ser expulsado. Quedó en el aire la inconformidad del conjunto universitario, porque la jugada a balón parado culminó con el 0-2 de Carrillo.

El factor Keylor Navas en la portería de los Pumas también fue la esencia en el triunfo de los Pumas. Al 51’, el meta lució en una espectacular atajada.

Los Pumas llegaron a 30 puntos, para saltar al segundo lugar a reserva de los siguientes resultados de la jornada. Mientras, su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano está asegurado, el Atlético de San Luis bajo el mando de Raúl Chabrand se estancó en el lugar 15, con 15 unidades; no aspira más allá del sexto lugar, pero son nueve equipos los que están por delante, en la búsqueda de los últimos boletos a Liguilla.