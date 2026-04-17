“Gracias por el apoyo”: Nico Ibáñez reaparece después de la lesión y motiva a La Máquina celeste

Nico Ibáñez regresó a la luz pública con un mensaje que ya emociona a la afición de Cruz Azul. Después de sufrir una lesión en el duelo ante América el fin de semana pasado, el delantero argentino publicó un video en sus redes con el que se dirige a los seguidores celestes con palabras de gratitud y optimismo. Ibáñez aparece sonriente y con el escudo del club en el pecho, dejando claro su compromiso con la institución.

Gracias a todos los que me han estado apoyando, a la afición que siempre ha estado ahí. Estoy trabajando fuerte para volver lo antes posible y darlo todo por esta camiseta”.

El ariete que llegó para este campeonato procedente de Tigres, quien ha sido pieza clave en el ataque celeste en este torneo Clausura, reconoce que la lesión fue dura, pero que el cariño de la gente lo motivó a acelerar su rehabilitación. “Cruz Azul es mi casa y quiero estar pronto para ayudar al equipo en esta recta final”.

Ibáñez sufrió la lesión en un momento clave de la temporada, cuando Cruz Azul lucha por estar entre los mejores con miras a la liguilla. El cuerpo médico de La Máquina confirmó en la dolencia, que puede complicar su vuelta para la parte final de la fase regular:

El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles”, informaron durante la semana a través de un comunicado.

Ibáñez sabe que su regreso será clave para las aspiraciones celestes en liguilla y, eventualmente, en el próximo torneo Apertura luego de que se realice el Mundial.