Obed Vargas no saldrá el Atlético de Madrid y luchará por un lugar 

En la pretemporada, Obed Vargas ha mostrado un rendimiento sólido y positivo que ha llamado la atención del cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

El mediocampista mexicano aprovechó los minutos en los amistosos para demostrar su compromiso, movilidad y capacidad de adaptación al estilo de juego del conjunto colchonero.

Destacó especialmente con un gol de penalti en el cierre del partido ante el Getafe y con una titularidad de 45 minutos frente al Manchester United, donde aportó en recuperación y circulación de balón.

Obed Vargas en un partido con el Atlético de Madrid Instagram

Obed Vargas permanecerá en el Atlético de Madrid

A pesar de las informaciones que en las últimas semanas lo situaban como uno de los candidatos a salir cedido por la elevada competencia en el mediocampo, Obed Vargas se quedará en el Atlético de Madrid.

Así lo ha confirmado el periodista César Luis Merlo, quien asegura que el mexicano es muy bien valorado dentro de la institución.

El club ha descartado la opción de una cesión para esta temporada. La decisión se basa en la consideración que tiene el jugador en la directiva y en el cuerpo técnico de Diego Simeone, que aprecian su potencial y su actitud desde que llegó al club.

De esta forma, Vargas seguirá formando parte de la plantilla rojiblanca y competirá por minutos en un calendario exigente que incluye LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa.

Los números de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Desde su fichaje en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders, Obed Vargas ha disputado 13 partidos oficiales con el Atlético de Madrid entre LaLiga y Copa del Rey. En total ha acumulado alrededor de 750 minutos en competición.

En ese periodo registró una asistencia y todavía no ha marcado en partidos oficiales, aunque su aporte en el centro del campo y su progresiva adaptación al ritmo europeo han sido valorados.

Ahora, con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, el mexicano va a luchar por hacerse de un lugar y demostrar toda su capacidad.