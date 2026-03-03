¿A qué hora compite Isaac del Toro en la Strade Bianche? Dónde ver la clásica de los caminos blancos

El calendario ciclista internacional se traslada este sábado 7 de marzo a las místicas colinas de la Toscana para la vigésima edición de la Strade Bianche. Esta carrera, conocida como "el sexto Monumento", marca el regreso a las pruebas de élite de la UCI del joven prodigio mexicano Isaac del Toro.

El bajacaliforniano llega a suelo italiano con el estatus de figura mundial tras su contundente y convincente victoria en la clasificación general del UAE Tour hace apenas un par de semanas, donde demostró que su potencia en la montaña y su inteligencia táctica están a la altura de los mejores del planeta.

Sin embargo, el reto en Siena será mayúsculo. Dentro de su propio equipo, el UAE Team Emirates, Del Toro tendrá al rival más imponente de la actualidad: Tadej Pogacar. El esloveno busca hacer historia este sábado, ya que tras sus exhibiciones en años anteriores, llega como el triple monarca defensor (vencedor en 2022, 2024 y 2025), buscando romper la igualada en el récord de victorias en esta prueba que tiene con Fabian Cancellara. El duelo interno entre el mejor ciclista de los últimos años que es Pogacar y la frescura ascendente del Torito será el foco de atención para los aficionados mexicanos.

La Strade Bianche es una carrera única en el mundo por sus icónicos sectores de sterrato (grava blanca). El recorrido de este 2026 contempla más de 200 kilómetros, de los cuales cerca de 70 se disputan sobre caminos de tierra que exigen una técnica de manejo impecable y una resistencia física brutal.

La prueba se caracteriza por sus constantes subidas cortas pero empinadas, culminando en la espectacular llegada a la Piazza del Campo en Siena, previo paso por la agónica subida de la Via Santa Caterina, donde las rampas alcanzan el 16 por ciento de inclinación.

¿Dónde ver la Strade Bianche 2026?

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Horario de inicio (México): 04:30 AM (Tiempo del Centro).

Final estimado: 9:15 AM (Tiempo del Centro).

Canal de TV (México): ESPN 2 / ESPN 3.

Streaming: Disney+ (Sección de ESPN).