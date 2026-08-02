¡Le faltó ritmo! Gilberto Mora protagoniza divertido oso junto al staff de Xolos

Gilberto Mora volvió a ser protagonista fuera de las canchas luego de compartir un divertido video en redes sociales donde aparece realizando un peculiar y curioso baile junto a integrantes del staff de Xolos de Tijuana.

En la grabación se observa al joven futbolista mexicano intentando coordinar los pasos con sus compañeros, aunque después de la primera vuelta del baile es el propio Mora quien termina equivocándose, provocando las risas de sus acompañantes y un ligero empujón en tono de broma.

El momento rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes destacaron la espontaneidad del jugador de Xolos y el buen ambiente que se vive dentro del equipo fronterizo.

Gilberto Mora disfruta su etapa con Xolos tras el Mundial 2026

El video refleja la cercanía del mediocampista con sus compañeros y la confianza que mantiene dentro del vestidor de Tijuana, mientras continúa consolidándose como una de las jóvenes figuras del futbol mexicano.

Después de formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Mora atraviesa una etapa importante en su carrera, combinando su crecimiento deportivo con momentos fuera de la cancha que muestran su personalidad y conexión con la afición.

Con apenas pocos años en el futbol profesional, Gilberto Mora se mantiene como uno de los talentos mexicanos que más expectativa generan, tanto por su rendimiento dentro del campo como por la forma en la que conecta con los aficionados en redes sociales.