¡Pedro Caixinha fuera! FC Juárez se queda sin entrenador en la Jornada 3

La historia de Pedro Caixinha con FC Juárez llegó a su fin luego de la Jornada 3 correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que solamente sumó 1 gol anotado, por 7 recibidos y tres derrotas consecutivas.

Luego de ser aplastados 1-5 por Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el proyecto del técnico portugués llegó a su fin en la escuadra que busca regresar a Liguilla después de un año de ausencia.

Mazatlán, Atlas, América Tigres y Atlético San Luis fueron los únicos conjuntos que lograron ser víctimas del estratega europeo que vivió su tercera experiencia en el futbol mexicano, luego de su paso por Cruz Azul, Santos (dos etapas) y FC Juárez.

Así fue como, antes de debutar en la Leagues Cup 2026, FC Juárez anunció mediante sus redes sociales la destitución de Pedro Caixinha:

* Tras la renuncia de Guido Pizarro en Tigres, Caixinha se convierte en el segundo entrenador en abandonar el timón de un equipo de Liga MX durante el Apertura 2026.

Todos los partidos de Caixinha al frente de FC Juárez

En su breve paso por el conjunto fronterizo, Pedro Caixinha solamente logró sumar 5 victorias, 3 empates y 11 derrotas, dejando al equipo fuera de Liguilla durante el Clausura 2026 y abandonando el timón de Bravos en la Jornada 3 del Apertura 2026:

1. Mazatlán 1-2 FC Juárez / Jornada 1, Clausura 2026.

2. FC Juárez 0-1 Chivas / Jornada 2, Clausura 2026.

3. Santos 2-2 FC Juárez / Jornada 3, Clausura 2026.

4. FC Juárez 3-4 Cruz Azul / Jornada 4, Clausura 2026.

5. Pachuca 2-0 FC Juárez / Jornada 5, Clausura 2026.

6. FC Juárez 1-2 Necaxa / Jornada 6, Clausura 2026.

7. Querétaro 1-1 FC Juárez / Jornada 7, Clausura 2026.

8. FC Juárez 3-1 Atlas / Jornada 8, Clausura 2026.

9. América 1-2 FC Juárez / Jornada 9, Clausura 2026.

FC Juárez derrotó 1-2 al América en una de las 5 victorias de Pedro Caixinha al mando de FC Juárez. Mexsport

10. Toluca 3-1 FC Juárez / Jornada 10, Clausura 2026.

11. FC Juárez 2-2 Monterrey / Jornada 11, Clausura 2026.

12. FC Juárez 2-1 Tigres / Jornada 12, Clausura 2026.

13. FC Juárez 1-2 Xolos / Jornada 14, Clausura 2026.

14. Léon 3-1 FC Juárez / Jornada 15, Clausura 2026.

15. Pumas 4-2 FC Juárez / Jornada 16, Clausura 2026.

16. FC Juárez 2-1 Atlético San Luis / Jornada 17, Clausura 2026.

17. FC Juárez 0-1 Puebla / Jornada 1, Apertura 2026.

18. Chivas 1-0 FC Juárez / Jornada 2, Apertura 2026.

19. FC Juárez 1-5 Pumas / Jornada 3, Apertura 2026.

BFG