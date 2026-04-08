Isaac del Toro sufrió caída y abandonó en etapa 3 de Itzulia 2026

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, sufrió una caída cuando faltaban más de 80 kilómetros de la Etapa 3 de la Itzulia Basque Country 2026, por lo que el originario de Ensenada, Baja California, tuvo que abandonar la carrera.

Tras la caída, Isaac del Toro se puso de pie, intentó seguir, pero el dolor fue intenso y tuvo que parar. Su equipo lo revisó, pero los gestos del mexicano lo decían todo.

“31 Isaac del Toro (UAD) abandona la carrera”, indicó la Itzulia 2026 en su relato de la Etapa 3.

Unos minutos después, el UAE-Team Emirates comunicó lo siguiente: “Desafortunadamente, una caída obligó a Isaac del Toro a abandonar la carrera al principio de la etapa. Proporcionaremos una actualización sobre Isaac en su momento”.

El UAE-Team Emirates confirmó el abandonó de Isaac del Toro Mexsport

La Etapa 3 de la Itzulia era idónea para que Isaac del Toro ascendiera en la Clasificación general, debido a que el recorrido tenía tres puertos de montaña, ideales para la explosividad del mexicano.

Isaac del Toro recuperó posiciones en la Etapa 2, pasó del sitio 13 al octavo general. El mexicano estaba a +2.44 del líder Paul Seixas.

El de Ensenada era uno de los rivales más directos y fuertes del ciclista del Decathlon CMA CGM.