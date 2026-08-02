¡REENCUENTRO CON EL GOL! Henry Martín vuelve a marcar de cabeza ante Santos

Henry Martín volvió a hacer daño con una de las armas que lo convirtió durante años en uno de los delanteros más peligrosos del futbol mexicano. El capitán del América marcó de cabeza por primera vez en 652 días, al abrir el marcador apenas al minuto dos del partido frente a Santos, poniendo fin a una larga sequía en esa faceta de su juego.

La anotación llegó muy temprano. Dagoberto Espinoza desbordó por la banda derecha y mandó un centro preciso al corazón del área, donde Martín apareció con un sólido remate de cabeza para vencer a Carlos Acevedo y adelantar 1-0 a las Águilas.

La jugada tuvo un aire de déjà vu. La última vez que Henry había marcado de cabeza fue el 19 de octubre de 2024, también frente a Santos, jugando como local en el entonces Estadio Ciudad de los Deportes. Aquella tarde, el delantero igualmente abrió el marcador para el América, aunque lo hizo al minuto 77, tras un servicio desde la izquierda de Diego Valdés. Del otro lado, el portero vencido también fue Acevedo.

Ese tanto fue el sexto gol de Martín en el Apertura 2024. Todavía marcaría dos veces más frente a Mazatlán para cerrar ese torneo con ocho anotaciones.

En liguilla y de penal

Después llegó su último gol en fase regular, el 1 de febrero de 2025, cuando le anotó al Puebla en el Clausura 2025. A partir de ese momento comenzó una larga sequía en partidos de temporada regular, interrumpida únicamente por dos anotaciones desde el punto penal en Liguilla.

La primera fue el 18 de mayo de 2025, en la semifinal de vuelta contra Cruz Azul, cuando convirtió un penal tras una revisión del VAR para iniciar la remontada azulcrema rumbo a la final. La segunda llegó 350 días después, el 3 de mayo desde año, también desde los once pasos, frente a Pumas en la ida de los cuartos de final, en otro momento determinante para mantener con vida al conjunto dirigido por André Jardine.

Por eso, el cabezazo ante Santos tiene un significado especial. No solo representa el regreso al gol en una jugada elaborada y en fase regular, sino también el reencuentro de Henry Martín con una de sus principales virtudes: imponerse por arriba dentro del área.

Para un delantero que ha lidiado con lesiones y una importante reducción de minutos durante el último año, recuperar esa confianza puede ser una de las mejores noticias para un América que vuelve a tener a su capitán respondiendo en el momento oportuno.