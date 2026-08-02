¿Quién es Edwin Cerrillo? El mexicoamericano que llegaría al América

El América se mantiene activo en el mercado de transferencias. Las Águilas continúan explorando opciones para reforzar el plantel de cara al Apertura 2026, tras el inicio del torneo y la llegada de Óscar Perea como primer fichaje oficial.

Según reportes recientes, el club capitalino ya tendría cerrado su siguiente movimiento y se trata de un mediocampista con experiencia en la MLS que podría llegar en los próximos días para sumarse a las órdenes de Guillermo Almada.

Edwin Cerrillo, el mexicoamericano que sería el fichaje del América Instagram

Edwin Cerrillo tendría todo listo para ser el refuerzo del América

El periodista Gibrán Araige informó que el mediocampista estadounidense-mexicano Edwin Cerrillo tiene prácticamente cerrado su traspaso al Club América. El jugador del LA Galaxy sería el siguiente refuerzo azulcrema en este mercado de verano.

De acuerdo con la información, las negociaciones entre ambas instituciones habrían avanzado de forma positiva y solo restarían detalles administrativos y la firma correspondiente para hacer oficial el movimiento.

Su incorporación se daría en un momento en el que el América sigue buscando fortalecer el equipo después del cambio de dirección técnica y con el objetivo de pelear por el título en el Apertura 2026.

¿Quién es Edwin Cerrillo?

Edwin Javier Cerrillo es un mediocampista defensivo de 25 años, nacido en Waco, Texas, Estados Unidos. Posee doble nacionalidad estadounidense y mexicana por sus raíces familiares, y ha representado a las selecciones juveniles de Estados Unidos (Sub-20 y Sub-23).

Se formó en las fuerzas básicas del FC Dallas, donde debutó profesionalmente en 2019. Tuvo pasos por el North Texas SC (préstamo) y se consolidó en el primer equipo de los texanos antes de ser transferido al LA Galaxy en agosto de 2023.

Con los Galaxy ha sido pieza habitual en el mediocampo y formó parte del plantel campeón de la MLS Cup 2024.

En su carrera profesional acumula más de 200 partidos, con muy pocos goles. Destaca más por su orden táctico, recuperación de balón, resistencia al presión y capacidad de distribución desde la zona defensiva que por el aporte goleador.

Su principal título es la MLS Cup 2024 con el LA Galaxy, además de títulos menores con el North Texas SC en la USL League One.