Liga MX Femenil: Reprograman partido entre Chivas y América por captura de "El Mencho"

La Liga MX Femenil informó de la reprogramación de última hora del partido entre Guadalajara y América correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 que se disputaría este domingo.

El encuentro estaba previsto para jugarse a las 17 horas del domingo 22 de febrero de 2026 en el Estadio Akron, pero la Liga MX Femenil emitió un reporte de una “reprogramación”.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y América del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

En el comunicado emitido por la Liga MX Femenil no se estableció una nueva fecha del partido y únicamente se informó de una reprogramación que será dada a conocer posteriormente.

Actualmente Guadalajara se encuentra segundo de la general con 22 puntos después de nueve partidos disputados donde han sumado siete victorias, un empate y solo una derrota. América es cuarto con 21 unidades resultado de seis victorias y tres empates, aún sin conocer la derrota.

¿Por qué se reprograma el partido entre Chivas y América de la Liga MX?

El comunicado oficial de la Liga MX Femenil no establece la razón por la cual el Chivas contra América fue reprogramado, pero la razón se encuentra en las noticias de las últimas horas en la zona de Jalisco.

Fuentes federales informaron que el domingo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, esto durante un operativo del ejército en Tapalpa, Jalisco.

“El Mencho” era identificado como el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades federativas: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Las autoridades de diferentes localidades han desplegado operativos de seguridad para reestablecer el tránsito en las zonas afectadas donde también se han identificado ponchallantas así como vehículos incendiados y cierres carreteros por grupos no autorizados.