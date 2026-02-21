México Vs Islandia: Día, horario y canales del partido amistoso en Querétaro

Afinando los últimos detalles para el Mundial 2026, Javier Aguirre y la Selección Mexicana recibirán a Islandia el miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro; conoce todos los detalles del partido amistoso.

En un compromiso que se llevará a cabo fuera de Fecha FIFA -razón por la que únicamente están convocados futbolistas de Liga MX- Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico intentarán terminar con las últimas dudas de cara a las siguientes convocatorias, donde existirá completa disposición de convocar a los futbolistas que deseen.

A pocos días de que se lleve a cabo el compromiso, la afición mexicana prácticamente agotó los boletos para este compromiso en el que se medirán México e Islandia, nación que no consiguió su boleto al Mundial 2026.

La afición azteca, prácticamente, agotó los boletos para el México Vs Islandia del miércoles 25 de febrero. Captura de pantalla

¿Dónde ver México Vs Islandia EN VIVO?

Estos son los detalles más importantes para que puedas vivir el partido de la Selección Mexicana total y completamente EN VIVO.

Día: miércoles 25 de febrero, 2026.

Horario: 20:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: La Corregidora / 34,107 espectadores.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Vix y Vix Premium.

* Además, podrás seguir todas las acciones a través de nuestra página. En Imagen Deportes.

Próximos partidos de la Selección Mexicana en 2026

Una vez finalizado el partido entre México e Islandia, Javier Aguirre aún contará con algunas oportunidades para estar con absolutamente todos los jugadores que planea convocar para el Mundial 2026, mismo en el que se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y un país europeo por determinar: Macedonia del Norte, Dinamarca, República de Irlanda y Chequia.

Estos son los partidos que le restarán al Tri:

México Vs Portugal / sábado 28 de marzo, Estadio Azteca.

México Vs Bélgica / martes 31 de marzo, Soldier Field.

México Vs Ghana / viernes 22 de mayo, Estadio Cuauhtémoc.

México Vs Australia / sábado 30 de mayo, Rose Bowl.

México Vs Serbia / jueves 4 de junio, sede por confirmar.

Tras el duelo frente a Islandia, la Selección Mexicana aún contará con 5 partidos antes del Mundial 2026. Mexsport

BFG