Herta releva a Checo Pérez en la FP1 de Brasil tras la confusión de la superlicencia

Cadillac ajustó sus planes para el arranque de actividades en el Gran Premio de São Paulo y tras la controversia generada en la Ciudad de México, donde se llegó a pensar que Colton Herta ya sumaba los 40 puntos para la superlicencia de la F1, ahora tomará el asiento de Sergio Pérez en la primera práctica del viernes para intentar completar la misióm.

Se esperaba que el pasado viernes Herta, quien está luchando por el segundo asiento de Cadillac, sumara los 40 puntos, pero la FIA confirmó que la tabla final de la IndyCar 2025 lo dejó en séptimo lugar y con 39 unidades—, el estadounidense necesita rodar 100 kilómetros este viernes en Interlagos para amarrar el punto definitivo.

Cadillac argumenta que dado que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas tienen experiencia en la pista no habrá inconveniente en entregar un turno. Esta será la tercera ocasión consecutiva que Herta ascienda al MAC-26 luego de hacerlo en Austin y México.

¿Qué dijo Colton Herta sobre subir al auto de Checo Pérez en Interlagos?

El piloto californiano destacó el valor técnico de esta sesión y la oportunidad de continuar integrándose al trabajo del equipo en la categoría reina sin mencionar el tema de los puntos en el comunicado oficial.

Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del MAC-26 para otra sesión de FP1. Interlagos es una pista icónica e histórica, y conducir un auto de F1 allí va a ser una experiencia increíble”.

Herta indicó que en cada sesión se ha sentido más cómodo con el coche.

“Cada vez que me he subido al coche este año, desde Barcelona hasta Budapest, COTA y Ciudad de México, me he sentido más cómodo y mejor integrado con el equipo de ingeniería. Mi objetivo para la mañana del viernes en Brasil es el mismo: ejecutar limpiamente el plan de rodaje, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de configuración posibles para empezar su fin de semana, y seguir construyendo sobre mi progreso en el auto. Estoy agradecido con el equipo por darme esta oportunidad", expresó Herta.