Cadillac F1 anunció este miércoles de manera oficial la renovación de Valtteri Bottas para la temporada 2027 de la Fórmula 1, asegurando así la permanencia de su dupla titular junto al piloto mexicano Sergio Checo Pérez.

Con esta decisión, la escudería estadunidense apuesta por la continuidad y la estabilidad técnica tras completar su campaña debut en la parrilla de la máxima categoría, consolidando su proyecto a largo plazo con operaciones repartidas entre Silverstone, Indianápolis y Charlotte.

El propio piloto finlandés celebró su extensión de contrato fiel a su estilo irreverente y dejó claro que el proyecto apenas comienza a tomar forma en el Gran Circo.

¡A quien corresponda, me quedo!", expresó Bottas tras hacerse oficial el acuerdo. "Estoy emocionado de continuar este viaje con Cadillac hacia 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de Fórmula 1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial".

La noticia llega a un día de iniciar la actividad del Gran Premio de Las Vegas y después de intensos rumores de que Colton Herta tomaría su posición. El expiloto de IndyCar había completado los puntos necesarios para la superlicencia en el Gran Premio de Brasil.

Bottas destacó el aprendizaje acumulado durante este primer año de competencia y aseguró mantener intacta su ambición deportiva: "Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir. Tengo hambre de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas comienza".

Por su parte, Dan Towriss, director ejecutivo de la escudería, subrayó el peso específico de contar con un veterano para ayudar en el desarrollo del coche.

"La experiencia, perspectiva y compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos brinda una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando la escudería y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1", señaló el directivo.

La escudería informó que los nombres de sus pilotos de reserva y pruebas para la próxima campaña se darán a conocer más adelante donde todo indica que Herta estará en esa posición para seguir sumando aprendizaje.