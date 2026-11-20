Luego de que todo indica que la Fórmula 1 optará por competir con los motores V8 a partir del 2030, General Motors ha decidido dar marcha atrás a debutar en el 2029 su propia unidad de potencia, por lo que todo indica que hasta ese año continuarán usando los corazones de Ferrari.

El proyecto original del fabricante estadunidense contemplaba ingresar como motorista oficial en 2029, asumiendo que el ciclo técnico vigente se extendería hasta 2031. Sin embargo, luego de que parece que tanto la F1, FIA y los 11 equipos han alcanzado un acuerdo para apostar por los V8 turboalimentados de 2.1 litros con menor carga eléctrica como el siguiente concepto de motor de F1, para la marca americana no habría razón de seguir adelante con el proyecto.

Ante este escenario, fabricar un motor V6 híbrido para utilizarlo únicamente en una campaña resultaba financiera y técnicamente inviable. Cuestionado al respecto por Motorsport.com en el paddock de Nevada, el director ejecutivo de la escudería, Dan Towriss, confirmó el cambio de hoja de ruta.

"Sí, seguiríamos siendo clientes de Ferrari hasta 2029 y pondríamos en marcha la unidad de potencia de Cadillac en 2030 con el V8", declaró el directivo quien respaldó abiertamente el rumbo tomado por la categoría bajo la gestión de la FIA al considerar que estas mecánicas serán más económicas, sencillas y atractivas para los aficionados.

El anuncio llega a pocas semanas de un hito fundamental para la estructura norteamericana, pues el próximo 18 de diciembre inaugurará su nueva planta dedicada exclusivamente al desarrollo de unidades de potencia en Charlotte, Carolina del Norte.

Según detalló Towriss, los ingenieros de la marca aprovecharán el trabajo adelantado sobre una arquitectura V6 como base técnica mientras enfocan sus esfuerzos principales hacia la nueva era V8.