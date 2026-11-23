Lionel Scaloni buscará conquistar otro campeonato mundial, aunque esta vez lejos de las canchas de futbol y sobre una bicicleta. El entrenador de la Selección Argentina consiguió su clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027, luego de finalizar tercero en su categoría durante el Gran Fondo Siete Lagos, una exigente competencia de ciclismo disputada en la Patagonia.

El estratega argentino, de 48 años, participó en la decimoquinta edición de la carrera que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, a través de la Ruta Nacional 40. Con el dorsal 897, completó los 110 kilómetros del recorrido en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos.

Ese registro le permitió finalizar en el puesto 40 de la clasificación general y subir al podio en la categoría masculina de 45 a 49 años, donde consiguió el tercer lugar.

Lionel Scaloni consiguió su boleto al Mundial de Ciclismo 2027

La competencia tuvo un cierre muy ajustado en la categoría de Scaloni. El primer lugar fue para Juan Carlos Tarifa, quien registró un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 26.66 segundos, mientras que Claudio Marcelo Arone terminó segundo con 2 horas, 51 minutos y 51.07 segundos.

El técnico de Argentina cruzó la meta apenas 2.96 segundos después de Arone, una diferencia mínima que le permitió quedarse con el tercer puesto y colocarse entre los mejores de su división.

Además, el Gran Fondo Siete Lagos formó parte por primera vez de las UCI Gran Fondo World Series, circuito internacional que otorga plazas para el campeonato mundial de la especialidad.

De acuerdo con el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), los tres primeros lugares de cada categoría obtienen el derecho a clasificarse al Mundial, aunque la plaza de Scaloni deberá formalizarse mediante la publicación oficial del organismo.

Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala también acompañaron a Scaloni

El entrenador argentino no fue el único integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste que participó en la competencia. También estuvieron presentes Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes comparten con Scaloni su afición por el ciclismo.

De esta manera, parte del grupo de trabajo que llevó a Argentina a conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022 cambió los terrenos de juego por las carreteras de la Patagonia para afrontar un nuevo desafío deportivo.

¿Cuándo será el Mundial de Ciclismo 2027 al que clasificó Scaloni?

El Mundial de Gran Fondo 2027 está programado del 22 al 24 de agosto en Alta Saboya, Francia, donde se reunirán ciclistas de distintas partes del mundo.

Si se confirma oficialmente su clasificación, Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de competir nuevamente por un campeonato mundial, aunque ahora desde una faceta completamente diferente a la que lo convirtió en uno de los entrenadores más reconocidos del futbol internacional.

El técnico argentino ya sabe lo que significa levantar la Copa del Mundo en el futbol y ahora podría trasladar su espíritu competitivo a las carreteras francesas, esta vez con el objetivo de destacar sobre dos ruedas.