¿Quién es Colton Herta?, el posible nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac

Colton Herta es un piloto estadunidense de 26 años que funge como piloto reserva de Cadillac en Fórmula 1 y que, tras las actuaciones de Valtteri Bottas en la actual temporada, aunado al valor de marca que puede conllevar emparejar su nacionalidad con la de la escudería, apunta a ser compañero de Sergio Checo Pérez en poco tiempo.

El estadunidense creció con sangre automovilística en las venas, pues su padre, Bryan Herta, fue piloto de IndyCar de 1994 a 2006. El comienzo de su hijo Colton se dio en el karting norteamericano, para posteriormente emigrar a categorías de monoplazas en Europa.

Colton Herta ha corrido en la IndyCar contra Pato O'Ward Redes Sociales de Colton Herta

Durante 2015 fue tercero en el campeonato británico MSA Fórmula; posteriormente, corrió en Euroformula Open, donde consiguió cuatro victorias con el equipo Carlin y terminó tercero en la clasificación de pilotos. Asimismo, en el campeonato de F3 en España fue subcampeón.

Al igual que su padre, encontró su camino corriendo en Estados Unidos, en la categoría IndyCar, donde concentró la mayor parte de su carrera al permanecer durante siete temporadas y demostrar un desempeño sólido, con números positivos.

Andretti le abrió las puertas en IndyCar en 2017

Su llegada fue escalonada, pues primero se desarrolló en la Indy Lights, con el equipo júnior de Andretti. Aquella temporada fue reconocido como el piloto del año; asimismo, consiguió el subcampeonato de la categoría, donde solo fue superado por el mexicano Patricio O’Ward.

Tras sus resultados en la categoría formativa, el equipo mayor tomó la decisión de darle un asiento en la IndyCar Series para 2019. Aquella temporada llamó la atención del automovilismo estadunidense y se convirtió en el ganador más joven en la historia de la categoría, con 18 años, al finalizar primero en el IndyCar Classic.

En su trayectoria de siete temporadas en la categoría, Colton Herta firmó nueve victorias, 19 podios y 16 pole positions. Su resultado más destacado fue el subcampeonato obtenido en 2024, cuando Alex Palou se llevó el primer lugar en la clasificación, con 30 puntos de ventaja sobre el estadunidense.

Además de correr en la IndyCar, ha participado en carreras de resistencia celebradas en Estados Unidos, donde consiguió victorias destacadas, como las 24 Horas de Daytona en 2019, en la categoría GTLM, así como las 12 Horas de Sebring en 2024.

¿Por qué es importante Colton Herta para Cadillac?

Colton Herta representa una gran oportunidad para conectar con el público estadunidense y así obtener un mayor margen de ganancias, no solo en cuanto al merchandising, sino que también puede transformarse en un activo importante para obtener grandes patrocinadores y nuevas posibilidades comerciales. Aunado a la imagen de Sergio Checo Pérez, quien es uno de los pilotos con mayor impacto comercial en la categoría.

Por lo tanto, contar con ambos corredores no solo ampliaría las oportunidades para obtener socios comerciales, sino que también permitiría explotar grandes mercados como el mexicano y el estadunidense, ya que contar con un piloto nacido en California, que tiene pasado en categorías deportivas de su país, permite explotar la narrativa local y le daría una diferenciación de marca a Cadillac con respecto a los diferentes equipos.

¿Cómo ha trabajado Cadillac su llegada al Gran Circo?

Cadillac ha construido un camino para llevar a Colton Herta a la Fórmula 1 sin apresurar su proceso de adaptación. Primero lo incorporó a su estructura como piloto reserva y después impulsó su participación en la Fórmula 2 en este año con el equipo Hitech, una categoría que le permitiría adquirir experiencia en el entorno europeo y reunir los puntos necesarios para obtener la superlicencia que pide la FIA para poder ingresar al Gran Circo.

A esto se sumó el trabajo en el simulador y sus oportunidades de subirse al MAC-26 durante diferentes prácticas libres. Su participación en la FP1 del Gran Premio de México, al ocupar el lugar de Valtteri Bottas, forma parte de ese plan para acercarlo cada vez más a la posibilidad de convertirse en piloto titular de Cadillac, e incrementa los rumores sobre su ascenso para 2027.