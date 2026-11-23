La falta de actividad de Armando León continúa. Después de quedarse sin minutos con la Selección Mexicana durante la última fecha FIFA, el delantero tampoco pudo participar con el Osijek de Croacia en la Jornada 14 de la Primera División de aquel país, por lo que prolongó su racha sin disputar un partido oficial.

El atacante vivió una convocatoria complicada con el Tricolor, pues recibió su primer llamado en su carrera, pero no entró en los planes de Rafael Márquez para los enfrentamientos ante Jamaica correspondientes a los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

León no tuvo participación en ninguno de los dos compromisos: se quedó fuera de la actividad tanto en el encuentro de ida, disputado en Kingston, como en el partido de vuelta en Monterrey.

¿Por qué Armando León no jugó con el Osijek de Croacia?

La ausencia del delantero mexicano con el Osijek no respondió a una decisión técnica ni a que hubiera sido descartado por el cuerpo técnico del conjunto croata.

En realidad, Armando León fue suspendido un partido por acumulación de tarjetas amarillas. El atacante llegó a cuatro amonestaciones durante la temporada, situación que le impidió estar disponible para el compromiso de la Jornada 14 frente al Slaven Koprivnica.

De esta manera, el futbolista tampoco pudo aprovechar la reanudación de las ligas para recuperar actividad después de no haber sido utilizado por la Selección Mexicana durante la fecha FIFA.

Armando León suma cinco goles con el Osijek y llamó la atención del Tri

Pese a este periodo sin participación, el delantero ha tenido un papel importante con el Osijek durante la actual campaña, en la que registra cinco anotaciones.

Sus actuaciones en el futbol croata fueron uno de los factores que despertaron el interés de la Selección Mexicana para incluirlo en su más reciente convocatoria, la primera de su trayectoria con el combinado nacional.

Sin embargo, su llamado terminó acompañado de incertidumbre, pues no solamente se quedó sin disputar minutos ante Jamaica, sino que tampoco apareció entre los suplentes del Tricolor.

Ahora, Armando León buscará recuperar actividad con el Osijek y mantener el nivel que le permitió llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.