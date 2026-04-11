Butacas del Azteca a la venta: América lanza promoción en el Estadio Banorte

Mediante la tienda en línea oficial de las Águilas del América, se dio a conocer que los aficionados que asistan al partido entre América y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, y visiten la Ameshop del Estadio Banorte podrán adquirir una butaca original del antiguo Estadio Azteca.

A través de Instagram se realizó una publicación en la que se informa que quienes realicen una compra mínima de 2 mil 999 pesos en mercancía del equipo americanista podrán adquirir una butaca de las que se encontraban en el Estadio Azteca previo a su remodelación.

Lleva contigo parte de la historia de nuestra casa antes de la remodelación. Por cada $2,999 de compra hoy en nuestra sucursal del Estadio Banorte, llévate una butaca original. Consigue la tuya y llévate un pedazo del estadio a casa”, se lee en la publicación.

Asimismo, no se garantiza que haya butacas suficientes para todos los aficionados, pues se especifica que su adquisición está sujeta a disponibilidad, así como el color.