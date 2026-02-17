Borussia Dortmund busca mexicanos: Niko Kovac pide recomendaciones para fichar

El Borussia Dortmund puso la mirada en territorio azteca de una forma que nadie esperaba. Niko Kovac, actual estratega del conjunto alemán, sorprendió a propios y extraños al expresar abiertamente su deseo de contar con futbolistas mexicanos en las filas del 'Muro Amarillo'. El director técnico croata no solo reconoció el nivel de los jugadores de nuestro país, sino que lanzó una invitación directa para recibir sugerencias que puedan fortalecer su plantilla en el futuro cercano.

Durante una charla con la cadena FOX, Kovac destacó que México siempre gozó de representantes increíbles que compiten en las mejores ligas del planeta. "De momento no tenemos a ningún mexicano aquí, pero nunca se sabe qué pueda pasar, así que, si tienes una buena recomendación, dímela y la tomaremos en cuenta", afirmó el timonel. Esta declaración encendió las redes sociales, donde la afición comenzó a proponer nombres de la Liga MX y de jóvenes promesas como Gilberto Mora y Armando 'Hormiga' González.

EL PASADO GANADOR DE KOVAC CON JUGADORES MEXICANOS

El interés de Niko Kovac no nació de la nada. El entrenador ya supo lo que es alcanzar la gloria de la mano de guerreros aztecas. Durante su exitosa etapa en el Eintracht Frankfurt, el croata confió ciegamente en Marco Fabián y Carlos Salcedo. Aquella apuesta rindió frutos históricos en 2018, cuando el equipo venció al Bayern Múnich para conquistar la Copa de Alemania (DFB-Pokal), un título que consolidó el vínculo profesional y personal entre el técnico y el talento nacional.

Marco Fabián jugando con el Eintracht Frankfurt. Mexsport

Aquel recuerdo positivo parece haber borrado la tensión que surgió en el Mundial de Brasil 2014, cuando Kovac, entonces seleccionador de Croacia, lanzó comentarios que molestaron a la afición mexicana previo a un duelo directo. En aquella ocasión, el Tri respondió en la cancha con un contundente 3-1 que dejó fuera a los europeos. Hoy, la relación cambió por completo y el estratega valora la mentalidad y técnica que el jugador de futbol de México aporta a los vestuarios competitivos de la Bundesliga.

MÉXICO Y SU LEGADO DE ÉXITO EN LA BUNDESLIGA

La posible llegada de un nuevo compatriota al Borussia Dortmund daría continuidad a una historia llena de éxitos en tierras germanas. No cualquiera logra triunfar en Alemania, pero quienes lo hicieron, dejaron una huella imborrable. Basta recordar a Pável Pardo y Ricardo Osorio, quienes se convirtieron en leyendas del VfB Stuttgart al levantar el "Meisterschale" como campeones de liga en la temporada 2006-07.

'Chicharito' Hernández jugando con el Bayer Leverkusen. Mexsport

Tampoco se puede olvidar el impacto mediático y goleador de Javier 'Chicharito' Hernández, quien firmó 28 goles en apenas 54 partidos con el Bayer Leverkusen. Si el Borussia Dortmund decide dar el paso y concretar un fichaje, se uniría a la lista de clubes como el Frankfurt o el propio Leverkusen que aprovecharon la garra mexicana. Por ahora, la moneda está en el aire, pero el mensaje de Niko Kovac fue claro: el radar del Borussia Dortmund ya apunta hacia México.