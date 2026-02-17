Escándalo en Champions: Detienen el Benfica vs Real Madrid por insultos racistas a Vinícius

La ida de los Playoffs de la Champions League quedó marcada por la controversia en el Estadio da Luz. Lo que prometía ser una noche mágica de futbol europeo entre dos gigantes históricos, el Benfica y el Real Madrid, se transformó en un episodio de tensión máxima cuando el protocolo contra la discriminación tuvo que activarse. El protagonista, una vez más, fue Vinícius Jr., quien, tras romper el cero en el marcador, denunció agresiones verbales graves por parte de un rival.

Vinícius pateando al arco para anotar. REUTERS

Todo ocurrió al minuto 50. El brasileño tomó el balón por la banda izquierda, desbordó con su habitual potencia y, tras enganchar hacia el centro, soltó un derechazo imparable que se incrustó en el ángulo de la portería de Anatoliy Trubin. Fue un golazo que silenció Lisboa, pero la celebración detonó el conflicto. Vinícius festejó de cara a la grada, acción que el árbitro Francois Letexier sancionó con tarjeta amarilla por considerar que provocó al público. Sin embargo, el atacante merengue ignoró la amonestación y corrió hacia el juez central para señalar algo mucho más grave: un insulto racista.

EL MOMENTO EXACTO DE LA POLÉMICA ENTRE VINÍCIUS Y PRESTIANNI

La situación escaló en segundos. Según los reportes desde el campo, Vinícius acusó directamente a Gianluca Prestianni, extremo argentino del conjunto portugués, de llamarlo "mono". Ante la gravedad de la acusación, el silbante francés no dudó y realizó la señal de la "X" con los brazos, deteniendo las acciones al minuto 51. El partido entró en una pausa tensa mientras los jugadores de ambos bandos discutían en el terreno de juego.

Incluso José Mourinho, actual estratega de las Águilas, intervino en la discusión. El técnico portugués se acercó a dialogar con Vinícius para intentar calmar los ánimos y entender la situación. Las cámaras de televisión captaron a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta instantes antes del reclamo, lo que generó sospechas inmediatas. El VAR revisó las imágenes y audios disponibles durante casi diez minutos, pero al no encontrar una evidencia contundente e irrefutable para expulsar al argentino, el juego se reanudó al minuto 60, aunque el ambiente en la cancha quedó totalmente viciado.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL PROTOCOLO ANTIRRACISMO DE LA FIFA EN EL CASO DE VINÍCIUS?

Este incidente ocurrido con Vinícius, puso a prueba el nuevo reglamento de la FIFA para combatir la discriminación en los estadios. La señal de los brazos cruzados que hizo el árbitro no fue un gesto al azar; se trató de la activación oficial del protocolo de tres niveles diseñado para proteger a los futbolistas. En este caso, se aplicó el Nivel 1 o "Interrupción", donde se detiene el encuentro y se emite un aviso por el sonido local para advertir a los presentes.

El árbitro Francois Letexier deteniendo el partido con la seña de la X REUTERS

De haber continuado los insultos o la conducta inapropiada, el siguiente paso era el Nivel 2, que implicaba una suspensión temporal enviando a los equipos a los vestuarios. El escenario más drástico, el Nivel 3, contemplaba la suspensión definitiva del partido si la situación no mejoraba tras la reanudación. Afortunadamente para el espectáculo deportivo, el cotejo pudo continuar, pero la UEFA seguramente abrirá una investigación de oficio para esclarecer lo que realmente sucedió entre el jugador del Real Madrid y el del Benfica.